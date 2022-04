Mehr als 320 000 Flüchtlinge aus Ukraine von Bundespolizei erfasst

BERLIN (dpa-AFX) - Seit Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums 320 231 Geflüchtete in Deutschland erfasst worden. Russland führt seit dem 24. Februar Krieg gegen sein Nachbarland, was eine Flüchtlingsbewegung in Gang gesetzt hatte - die Zahl der Neuankömmlinge lag im März teilweise bei über 15 000 Menschen pro Tag, zuletzt sind es nach öffentlichen Angaben wieder weniger.

Die Zahlen stammen von der Bundespolizei, die momentan verstärkte Kontrollen durchführt. Da keine festen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen stattfinden, könnte die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein, heißt es aus dem Innenministerium./ddb/DP/jha