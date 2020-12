Mehr als 3200 weitere Corona-Todesfälle in USA

Washington (Reuters) - Die USA verzeichnen so viele Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages wie noch nie.

Mindestens 3253 Menschen starben am Mittwoch, wie eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters ergab. Das sind mehr Todesopfer als bei den Anschlägen am 11. September 2001. Zudem wurde erstmals die Schwelle von 3000 Corona-Toten an einem einzigen Tag überschritten. Der bisherige Höchststand war am 3. Dezember mit damals 2861 Todesfällen verzeichnet worden.

Insgesamt sind bislang mindestens 289.740 Menschen in den USA im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg um knapp 221.000 auf nunmehr 15,38 Millionen, so viele wie in keinem anderen Land.