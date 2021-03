Mehr als 90 000 neue Corona-Fälle in Brasilien binnen 24 Stunden

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasilien hat inmitten einer außer Kontrolle geratenen Corona-Pandemie einen neuen Tageshöchststand bei Neuinfektionen registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Mittwochabend (Ortszeit) 90 303 Covid-19-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden. Der Höchstwert lag bislang bei 87 843 neuen Fällen am 7. Januar.

Insgesamt haben sich damit im größten Land in Lateinamerika 11 693 838 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 284 775 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner und ist 24 Mal so groß wie Deutschland.

Brasilien, das erst im Januar mit Impfungen begann, ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder. Nur in den USA sind die Zahlen noch höher. Laut der Forschungseinrichtung "Fundaçao Oswaldo Cruz" (Fiocruz) erlebt Brasilien den "größten Gesundheits- und Krankenhauskollaps der Geschichte". Demnach ist die Auslastung der öffentlichen Intensivbetten für Covid-19-Patienten in 24 von 26 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt Brasília 80 Prozent oder mehr.

Präsident Jair Bolsonaro, der das Coronavirus von Anfang an verharmlost hatte, zieht mittlerweile auch den Sinn einer Impfung in Zweifel. Am Montag kündigte der Rechtspopulist einen neuen Gesundheitsminister an - es ist der vierte in der Pandemie. Kommentatoren wie Gerson Camarotti zufolge war das Hauptziel Bolsonaros, sich selbst von Abnutzungserscheinungen in der Pandemie zu distanzieren. Nach einer Umfrage des Instituts "Datafolha" bezeichneten zuletzt 54 Prozent der Befragten das Corona-Management Bolsonaros als schlecht oder sehr schlecht./mfa/DP/fba