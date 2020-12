Mehr als 950 Corona-Todesfälle - Neuer Höchstwert zum Lockdown-Start

Frankfurt (Reuters) - Zu Beginn des harten Lockdown verzeichnet Deutschland einen neuen Höchstwert an Corona-Todesfällen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 952 Tote binnen 24 Stunden. Rein rechnerisch stirbt damit etwa alle 1,5 Minuten ein Mensch in Deutschland an oder mit dem Virus. Der bisherige Rekordwert lag am vergangenen Freitag bei 598 Corona-Toten innerhalb eines Tages. Die Zahl der Infektionen erhöhte sich um 27.728, das sind etwa 7000 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche. Die Zahlen dürften aber etwas verzerrt sein, weil am Dienstag keine Daten aus Sachsen vorgelegen hatten und nun nachgemeldet wurden. Insgesamt sind in Deutschland damit mehr als 1,379 Millionen Ansteckungen bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 179,8 von 173,7 am Vortag. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner zu drücken.

Die rasant steigenden Infektionszahlen hatten Bund und Länder veranlasst, den bisherigen Teil-Lockdown zu verschärfen, um die zweite Welle zu stoppen. So müssen bis auf Lebensmittelläden und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs alle anderen ab Mittwoch schließen - zunächst bis zum 10. Januar. Auch Schulen und Kitas sollen nach Möglichkeit nicht öffnen. Betriebe werden aufgefordert, wenn möglich auf Heimarbeit umzustellen.

Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass trotz der Aussicht auf die baldige Zulassung eines Impfstoffes die Abstands- und Hygieneregeln den Alltag in Deutschland noch einige Zeit bestimmen werden. "Nur weil wir mit dem Impfen beginnen, sehr zeitnah jetzt nach Weihnachten, heißt das nicht, dass damit auch alle Regeln nicht mehr notwendig wären, sondern wir werden bis weit ins nächste Jahr hinein weiterhin auch diese Regeln brauchen", sagte der CDU-Politiker zu RTL/ntv. Man könne aber zuversichtlich sein, dass es ab dem Sommer Zug um Zug eine Rückkehr in die Normalität geben könne. Der Sommer sei "eine Perspektive, mit der man umgehen kann".

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rechnet trotz eines vorgezogenen Impfbeginns mit harten Corona-Maßnahmen bis ins Frühjahr. "Auch wenn die Impfungen jetzt früher beginnen als erwartet, wird der Effekt nur allmählich zu einer Verbesserung der Lage beitragen. Wir werden mindestens noch bis Ostern mit verschiedenen Lockdown-Maßnahmen leben müssen", sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Montag über den Zulassungsantrag für den Covid-19-Impfstoff der Mainzer Biotechfirma BioNTech und ihres Partners Pfizer entscheiden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Hoffnung geäußert, dass die ersten EU-Bürger noch vor Ende 2020 geimpft werden könnten. Nach Angaben von Spahn sollen die Impfungen in Deutschland "24 bis 72 Stunden" nach der EU-Zulassung beginnen.