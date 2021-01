Mehr als zehn Millionen Amerikaner gegen Corona geimpft

New York (Reuters) - Mehr als zehn Millionen Amerikaner haben die erste Dosis eines Corona-Impfstoffs erhalten.

Insgesamt habe es bislang 10,2 Millionen Impfungen gegeben, wie das US-Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Am Dienstag hatte die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus mit 4336 nach Reuters-Zählung einen Tagesrekord erreicht.

Fast 30 Millionen Dosen der Impfstoffe, hergestellt von Moderna und Pfizer mit seinem deutschen Partner BioNTech wurden an die US-Bundesstaaten freigegeben. Diese haben davon bislang nur rund ein Drittel verwendet. Kalifornien und New York haben jeweils versprochen, diesen Monat eine Million Einwohner zu impfen.

Landesweit sind mehr als 380.000 Menschen an Covid-19 gestorben - so viele wie in keinem anderen Staat. Insgesamt wurden bislang 22,7 Millionen Amerikaner infiziert.