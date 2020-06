Mehr Individualität und Flexibilität mit der neuen Generation Braun Rasierer

Die neuen Braun Series 7 & Series 5 – zwei Allrounder für ein Maximum an Rasur- und Stylingmöglichkeiten

Mode, Frisur, Bartstyle: Moderne Männer drücken ihre Individualität gerne in vielen Facetten aus und beweisen dabei durchaus Mut beim Styling. Braun unterstützt den Wunsch durch das neue Rasierer-Portfolio. Die neuen Series 7 und Series 5 sind die perfekten Allrounder für jedes individuelle Rasur- und Stylingbedürfnis. Der flexible Scherkopf sowie die innovativen EasyClick-Aufsätze sorgen für noch mehr Flexibilität bei der Grooming-Routine.

Ein Maximum an Möglichkeiten

Männern ist es wichtiger denn je, ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen. Das reicht von der Jobwahl bis hin zur Familienplanung und Sexualität und spiegelt sich letztlich auch in ihrem Aussehen wider. Sie suchen nach Dingen, die authentisch, real und von Natur aus gut sind. Denn wie in keiner Generation zuvor haben Männer die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, und geben sich dabei nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Braun versteht die Bedürfnisse dieser Männer und hat sich mit diesen intensiv auseinandergesetzt. Nach siebenjähriger Forschung und Entwicklung mit 50.000 Männern weltweit bietet Braun mit seinen intuitiven Rasierern höchste Funktionalität und mehr Flexibilität im Alltag.

Der neue Braun Series 7 – ein rundum flexibler Allrounder für jedes Bedürfnis

Herausragende Technologie vereint mit intuitivem Design: Der innovative Series 7 verfügt als erstes Modell von Braun über einen 360° Flex-Head, der absolute Flexibilität bei der Rasur garantiert. Der rundum flexible Scherkopf passt sich perfekt den Konturen des Gesichts an und ermöglicht eine effiziente Rasur auch an schwer erreichbaren Stellen wie dem Kinn. Der Series 7 liegt auch an diesen Stellen permanent auf der Haut auf und erreicht jedes Haar.

Dank der intelligenten AutoSense-Technologie passt der Rasierer seine Leistung automatisch an die individuelle Bartdichte an und erfasst so mehr Haare in einem Zug. Das neue ergonomische Design bietet mehr Kontrolle bei der Rasur. Der schlanke Griff liegt so noch besser in der Hand.

Die innovative EasyClick-Funktion mit unterschiedlichen Aufsätzen macht mehrere Grooming-Geräte im Badezimmer überflüssig. Braun präsentiert erstmals seinen 3-Tage-Barttrimmer, einen Aufsatz, mit dem man sich ganz einfach den perfekten 3-Tage-Bart rasieren kann. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Aufsätze: Ob für die klassische Glattrasur, das Trimmen von Konturen oder Brusthaar, die neuen Braun Rasierer vereinen all dies in nur einem Gerät.

Der neue Braun Series 5 - das perfekte Einstiegsmodell für Rausurneulinge

Die EasyClick-Funktion mit unterschiedlichen Aufsätzen macht auch aus dem Series 5 einen Grooming-Allrounder. Durch seine drei flexiblen Klingen passt er sich besonders gut den Gesichtskonturen an. Die innovative Konstruktion des Scherkopfes sorgt zudem für eine leichte Handhabung bei der Reinigung. Alle Rasur-Rückstände können mühelos durch eingebaute Reinigungslöcher im Scherkopf entfernt werden. So kann Wasser durch den Scherkopf fließen, ohne dass dieser abgenommen werden muss. Der Series 5 bietet eine einfache und effiziente Rasur, die sich auch für junge Männer optimal in die tägliche Morgenroutine integrieren lässt.

Die Braun Series 7 und Series 5 sind ab Juli im Handel erhältlich:



Braun Series 7 CC UVP ab 319,99€



Braun Series 5 CS UVP ab 149,99€



Weiterführende Informationen zu den Produkten von Braun finden Sie unter www.braun.de.

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Wick® und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

