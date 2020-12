Mehr Nachfrage nach Karpfen zu den Feiertagen

HÖCHSTSTADT (dpa-AFX) - Der Klassiker Karpfen ist in diesem Jahr zu den Feiertagen besonders gefragt. Die Karpfenteichwirte in der Oberpfalz in Bayern haben bereits alle ihre Fische an den Handel verkauft. "Die Nachfrage ist in diesem Jahr sogar stärker", sagte der Vizepräsident des Landesfischereiverbands, Alfred Stier. "Die Leute denken anders. Sie können nicht essen gehen und müssen stattdessen selbst kochen."

Auch in Niedersachsen freuen sich die Teichwirte über ein gutes Geschäft. Vor allem die Direktvermarkter verkauften derzeit viele Karpfen, sagte Christina Hiegel von der Landwirtschaftskammer in Hannover. Das stellt auch die Teichwirtschaft von Ahlhorn fest, eine der größten Karpfenzuchten Niedersachsens. "Dadurch dass die Gastronomie geschlossen ist, kommen die Privatleute zu uns", sagte Fischwirtschaftsmeister Friedrich von Heydebrand./igl/DP/zb