Mehr Produkte von Beyond Meat expandieren in mehr Walmart-Filialen

Die Produkte von Beyond Meat sind bereits in rund 2.400 Walmart-Filialen vertreten, aber das Unternehmen für pflanzliche Fleischalternativen wird bald eine größere Auswahl seiner Waren in einer größeren Anzahl von Walmart-Filialen anbieten.

Seit letzter Woche bietet Walmart die italienischen Würstchen von Beyond Meat in 400 Filialen an, während das Cookout Classic Großpacket mit pflanzlichen Burgern in 500 Filialen ins Sortiment kam. Nach den enttäuschenden Geschäftsberichten der letzten Zeit, könnte der erweiterte Vertrieb zu weiterem Umsatzwachstum beitragen.

Beyond Meat tauchte erstmals 2015 in den Walmart-Fleischkisten auf und hat seit diesen Anfängen seinen Vertrieb ausgeweitet. Das Unternehmen zählt nun rund 28.000 Verkaufsstellen im ganzen Land. Dies ist die zweite Produkterweiterung bei Walmart.

Erst kürzlich kündigte das Unternehmen Partnerschaften mit McDonald’s und den Yum! Brands-Ketten KFC, Pizza Hut und Taco Bell bekannt, die auf einen separaten Deal mit PepsiCo folgten.

Trotz der Expansionsmöglichkeiten befindet sich Beyond Meat in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, nicht nur mit dem Branchenkollegen Impossible Foods, sondern auch mit einer Reihe von Konsumgüterriesen wie Tyson Foods und Nestle und Supermärkten wie Kroger, die ihre eigenen Linien von pflanzlichen Fleischalternativen haben.

Impossible Foods hat angekündigt, seine Preise in den Supermärkten um 20 % zu senken, um seine Fleischalternativen mit echtem Fleisch konkurrenzfähig zu machen. Das setzt Beyond Meat unter Druck, da das Unternehmen ein kontinuierliches Umsatzwachstum erwartet und gleichzeitig einen Gewinn erwirtschaften muss, was es bisher noch nicht geschafft hat.

Aufgrund des Rufs von Walmart, immer niedrige Preise zu haben, sowie seines massiven Vertriebsnetzes könnte eine erhöhte Präsenz in seinen Einzelhandelsgeschäften für mehr seiner Produkte Beyond Meat helfen, diese konkurrierenden Ziele zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 09.03.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

