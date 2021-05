Mehr Rechte für Geimpfte und Genesene wohl schon ab Samstag

Berlin (Reuters) - Die geplante Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen in der Coronavirus-Pandemie tritt voraussichtlich schon am Wochenende in Kraft.

Das Bundeskabinett beschloss die Vorlage formal am Dienstag, wie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in Berlin mitteilte. Jetzt steht noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat aus. Sie gehe davon aus, dass die Länderkammer am Freitag beschließen könne, so dass die Verordnung ab Samstag gelten werde. Der Bundestag soll am Donnerstag grünes Licht geben, aus den Regierungsfraktionen wurde bereits Zustimmung signalisiert. Aus einigen Ländern kam allerdings die Forderung, auch Hotels bei den Lockerungen zu berücksichtigen. Bayern will die Vorgaben schon ab Donnerstag umsetzen. Die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ging unterdessen weiter zurück.

Das Robert-Koch-Institut meldete 7534 neue Positiv-Tests und damit rund 3400 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 141,4 (Vortag 146,9). Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 315 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die regionalen Unterschiede bei den Fallzahlen sind weiter groß. Thüringen weist mit einer Inzidenz von 217,2 den höchsten Wert auf, gefolgt von Sachsen. Schleswig-Holstein registriert dagegen mit 56,9 erneut den niedrigsten Wert. Auch Niedersachen und Hamburg liegen unter dem Wert 100. Übersteigt die Inzidenz diese Marke, müssen etwa Kontaktbeschränkungen verschärft werden - darunter sind Öffnungsschritte möglich.

Kern der neuen Verordnung ist, dass Geimpfte und Genesene sich künftig nicht mehr an Einschränkungen wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten müssen. Die Regierung begründet dies damit, dass von ihnen nach Einschätzung des RKI nur noch ein Restrisiko für Ansteckungen ausgehe, weshalb man ihnen Grundrechte nicht weiter vorenthalten dürfe. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach Teilnehmerangaben, dass man negativ Getesteten nicht die Rechte von Geimpften gewähren könne, weil die Unsicherheit bei den Testergebnissen höher sei als die Ansteckungsgefahr durch Geimpfte. In Deutschland sind nach Angaben des RKI inzwischen 8,1 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, mindestens die Erstimpfung erhielten 28,7 Prozent.

CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte vor der Fraktionssitzung, er gehe von einer Zustimmung der Unions-Fraktion aus – und hoffe, dass auch die Opposition der Verordnung zustimmen werde. "Den Geimpften ihre Rechte wieder einzuräumen, ist wichtig für die Glaubwürdigkeit der Corona-Politik." Die Grünen wollen der Verordnung zustimmen. Die Vorlage sei "als Schritt jetzt sinnvoll", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

"ERSTE ÖFFNUNGEN MÖGLICH"

Bayerns Ministerpräsiden Markus Söder kündigte an, dass es für vollständig Geimpfte und Genesene schon ab 6. Mai keine Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren mehr geben werde. Bei einer Inzidenz von stabil unter 100 kündigte Söder weitere Schritte an: Dann seien erste Öffnungen möglich für Außengastronomie bis 22.00 Uhr, Kultur und Sport. Zudem sollten dann ab dem 21. Mai und damit pünktlich zu den Pfingstferien die Hotels öffnen dürfen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte in diesem Zusammenhang: "Der nächste Schritt wird auch kommen." Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wollten der Vorlage nur zustimmen, wenn gleichzeitig auch eine Öffnung der Hotels kommen werde. Vielleicht sei ein Kompromiss möglich.

Ärztevertreter kritisierten dagegen die geplanten Ausnahmeregelungen für Geimpfte. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, sagte der Funke Mediengruppe, es wäre fatal, "wenn Geimpfte und Genesene künftig von allen Testpflichten etwa bei der Einreise ausgenommen würden". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, dass vollständig Geimpfte keinen Negativtest mehr vorweisen müssen. Ähnliches plant die EU-Kommission für die EU. "Ohne umfassende Tests verlieren wir den Überblick über das Infektionsgeschehen – gerade auch mit Blick auf Virusvarianten", warnte Teichert.