Mehr Wachstum für britische Industrie erwartet

London (Reuters) - In der britischen Industrie stehen die Weichen auf Aufschwung.

Die Produktion stieg zuletzt so kräftig wie noch nie, wie der Verband "Make UK" und der Rechnungsprüfer BDO am Montag zu ihrer vor 30 Jahren begonnen vierteljährlichen Umfrage mitteilten. "Make UK" verdoppelte deshalb seine Wachstumsprognose für das Verarbeitende Gewerbe in diesem Jahr von bisher 3,9 auf nunmehr 7,8 Prozent an. "Das Wachstum beschleunigt sich deutlich, da die Beschränkungen gelockert wurden und die Volkswirtschaften rund um den Globus begonnen haben, sich zu öffnen", sagte dessen Ökonom Fhaheen Khan. Erstmals seit Anfang 2020 gaben die Unternehmen an, wieder mehr investieren zu wollen.

Offizielle Daten zufolge lag die britische Industrieproduktion im April noch um 2,4 Prozent unter dem vor Ausbruch der Corona-Pandemie erreichten Niveau. "Make UK" geht davon aus, dass es bis Ende 2022 dauern wird, um dieses Niveau wieder zu erreichen.