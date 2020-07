Mehrausgaben für Deutschland nach EU-Gipfel von 10 Milliarden pro Jahr

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung geht auch nach dem EU-Gipfel zum Corona-Aufbaufonds und dem mittelfristigen Haushalt von finanziellen Mehrbelastungen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro pro Jahr aus.

Das liege im Rahmen der bisherigen Erwartungen und sei in der Finanzplanung des Bundes bis 2023 schon berücksichtigt worden, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Bis 2023 seien es demnach 40 Milliarden Euro an Mehrausgaben.

"Nichts wäre schlimmer, als wenn wir nicht schnell aus der Krise kommen würden", sagte der Sprecher. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe die EU-Einigung im Gesamtvolumen von rund 1,8 Billionen Euro deswegen als Wendepunkt zu einem besseren Europa bezeichnet. Jetzt müssten die Gipfelbeschlüsse in Rekordzeit umgesetzt werden, damit Gelder schnell zur Verfügung stünden. Vom Corona-Aufbaufonds werden vor allem Italien und Spanien profitieren, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind.

Neben den Corona-Mehrausgaben spiegelt sich in den zusätzlichen Belastungen für Deutschland auch der Brexit wider. Großbritannien war viele Jahre einer der wichtigsten Nettozahler in der EU.