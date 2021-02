Mehrere Corona-Mutationen in Italien - Provinz Perugia im Lockdown

ROM (dpa-AFX) - Aus Angst vor einer Ausbreitung zweier Corona-Mutationen in der italienischen Provinz Perugia hat die zuständige Regionalregierung einen Lockdown verhängt. Mehrere Fälle sowohl der britischen als auch der brasilianischen Variante des Coronavirus seien festgestellt worden, hieß es in einer Mitteilung der Regierung der mittelitalienischen Region Umbrien. In der Provinz Perugia und einigen Kommunen der angrenzenden Provinz Terni gelten deshalb ab Montag für etwas mehr als zwei Wochen die Regeln der Roten Zone.

Das öffentliche Leben wird damit sehr stark eingeschränkt. Bars, Restaurants und die meisten Geschäfte haben zu. Die Menschen dürfen nicht mehr im öffentlichen Raum essen oder trinken und sollen ihre Häuser nur noch für notwendige Dinge, wie etwa Einkaufen oder Arztbesuche verlassen. Fast alle Schüler müssen wieder über das Internet von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Kindergärten bleiben zu. Die gesamte Region Umbrien liegt ohnehin in der Orangen Zone mit strengeren Corona-Regeln.

Am Freitag hatte die Region bekannt gegeben, dass Experten 42 Proben von Corona-Infizierten untersucht und dabei 18 Mal die Variante aus Großbritannien und 12 Mal die aus Brasilien entdeckt hatten. Die ursprünglich in den jeweiligen Ländern entdeckten Mutationen gelten als ansteckender. In Italien stieg die Gesamtzahl der jemals registrierten Corona-Infektionen zuletzt auf 2,636 Millionen. Mehr als 91 000 Menschen starben seit Pandemiebeginn mit Sars-CoV-2.