Mehrere Razzien bei Österreichs Kanzlerpartei ÖVP

Wien (Reuters) - In Österreich kam es Medienberichten zufolge im Umfeld der Regierungspartei ÖVP wegen des Verdachts auf Inseratenkorruption zu mehreren Hausdurchsuchungen.

Neben der Parteizentrale in Wien seien auch das Bundeskanzleramt sowie das Finanzministerium durchsucht worden, berichteten die Tageszeitungen "Die Presse" und "Der Standard" am Mittwoch auf ihren Internetseiten. Die ÖVP bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters die Razzia in der Parteizentrale. "Was gesucht wurde weiß ich nicht und wo es noch Hausdurchsuchungen gegeben hat weiß ich auch nicht", sagte ein Sprecher.

Auch im Finanzministerium bestätigte ein Sprecher eine Razzia. "Allerdings nur in einer Abteilung und nicht wie kolportiert bei Finanzminister Gernot Blümel oder dessen Kabinett", sagte der Sprecher. Zudem würde der Vorwurf, dem die Hausdurchsuchung zugrunde liege, nicht in die Amtszeit des amtierenden Finanzministers fallen.

Der "Presse" zufolge geht es um Inserate, und den Verdacht von Geldflüssen gegen geschönte Umfragen, die in der Tageszeitung "Österreich" veröffentlicht wurden. Den Berichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Im Visier stünden enge Vertraute von Kanzler Sebastian Kurz.