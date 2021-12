Mehrsprachige Infos über Booster-Impfungen für Flüchtlinge

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem speziellen Podcast will das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) geflüchtete Menschen zu einer Corona-Auffrischungsimpfung bewegen. Der Audiobeitrag, der gemeinsam mit dem Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid produziert wurde, enthält wichtige Hinweise zur sogenannten Booster-Impfung, wie das Amt am Freitag mitteilte. Er steht in neun Sprachen zur Verfügung, darunter Arabisch, Farsi, Englisch oder Russisch.

Die Klickzahlen diverser anderer mehrsprachiger Podcasts des LAF zu Corona-Themen zeigen nach Angaben von LAF-Präsident Alexander Straßmeir: "Wir erreichen mit unseren Podcasts darüber hinaus auch viele andere Menschen weltweit." Die Angebote zum Anhören würden vielfach über Messengerdienste geteilt und als verlässliche Informationsquelle genutzt. Seit Beginn der Pandemie hätten sie Menschen in 82 Staaten erreicht./kr/DP/stw