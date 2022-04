Mein Plan B basiert auf einem ETF

Hast du einen Plan B beim Investieren? Vielleicht sollten wir erst einmal klären, wann er zum Einsatz käme. Für mich wären relevante Szenarien, wenn man nicht mehr die Zeit hat, sich aktiv um sein Portfolio zu kümmern oder weiterhin Research zu betreiben. Oder aber wenn man sieht, dass man selbst über lange Zeiträume nicht den breiten Markt schlagen kann.

Einen Plan B zu haben ist mit Sicherheit im Allgemeinen nicht verkehrt. Meiner basiert dabei auf einem einfachen, marktbreiten Mittel: nämlich einem ETF. Riskieren wir einen Blick darauf, warum ich es maximal einfach halten würde, müsste ich aus welchem Grund auch immer dem aktiven Stock-Picking den Rücken kehren.

Mein Plan B: Ein ETF auf den S&P 500

Mein Plan B beim Investieren ist jedenfalls ein ETF auf den S&P 500. Sollte ich irgendwann einmal an den Punkt gelangen, das aktive Auswählen einzelner Aktien hinter mir zu lassen, so würde ich in einen kostengünstigen, passiven Indexfonds auf den US-amerikanischen Durchschnitt setzen. Langfristig, so bin ich überzeugt, würde ich trotzdem eine starke Rendite generieren, die meinem Vermögen Wachstum bescheren kann.

Historisch hat der S&P 500 eine Rendite von mindestens 9 % p. a. eingebracht, was gleichzeitig ein solider Indikator für die Zukunft sein kann. Auch weiterhin gilt, dass viele starke Unternehmen und Weltkonzerne in den USA beheimatet sind. Von deren operativer Stärke, deren Gewinnen und freien Cashflows zu profitieren ist eine Möglichkeit, das Vermögen zu mehren. Selbst wenn einzelne Tech-Konzerne nicht mehr so gut abschneiden: Die Wahrscheinlichkeit, dass die nächst Riege an Weltkonzernen ebenfalls aus den USA kommt, ist für mich sehr hoch.

Selbst Warren Buffett hat des Öfteren betont, dass es ein Fehler sei, gegen die USA zu wetten. Gleichzeitig empfiehlt er vielen Investoren, auf einen kostengünstigen Indexfonds auf den S&P 500 zu setzen und langfristig von der Stärke der USA zu profitieren. Auch diese Perspektive ist ein Grund, warum ein ETF auf den US-Querschnitt mein Plan B ist.

Ich würde lediglich ein- bis zweimal pro Jahr investieren

Bei meinem Plan B würde ich es nicht nur marktbreit halten. Nein, sondern auch in den ETF ein- bis zweimal pro Jahr investieren. Im Endeffekt nähme ich dann jeweils das gesparte Geld, das ich für den S&P 500 bereit hätte, und würde die Fondsanteile langfristig orientiert kaufen. Kein Sparplan oder keine einmalige Investition, sondern größere einmalige Investitionen.

Ob es zu diesem Plan B jemals kommt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist gut, einen in der Hinterhand zu haben. Vielleicht auch einen, der auf einem einfachen Ansatz wie einem ETF basiert, den man in jeder Lebenslage weiterverfolgen kann.

