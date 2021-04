Mein Plan, passives Einkommen mit 1 Pfund am Tag zu verdienen

Von Dividenden bis hin zu Online-Tantiemen kann passives Einkommen eine hilfreiche Quelle für zusätzliche Mittel sein. Ich glaube wirklich, dass es möglich ist, passives Einkommen zu verdienen, ohne viel oder gar keine Arbeit zu machen. Geld zu haben, würde wirklich helfen, um damit anzufangen. Aber selbst wenn du ohne Geld anfängst und nur ein Pfund pro Tag beiseite legst, kannst du damit beginnen, passive Einkommensströme aufzubauen.

Im Folgenden erkläre ich, wie ich diesen Ansatz in die Tat umsetzen würde.

Geld sparen, um zu investieren

Indem ich jeden Tag ein Pfund beiseite lege, würde ich etwas Kapital aufbauen. Dieses könnte ich in Aktien investieren und es würde anfangs langsam wachsen. Aber das Entscheidende ist, dass selbst kleine tägliche Beiträge bedeuten, dass er tatsächlich wachsen würde.

Es würde wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bis genug Kapital vorhanden wäre, um effizient zu investieren. Ich würde mein Risiko minimieren wollen, wenn ich mit einem einzigen Unternehmen beginnen würde. Also würde ich mich auf Blue Chip Namen konzentrieren. National Grid zum Beispiel ist ein Energieunternehmen. Wie der Name schon sagt, besitzt National Grid einen großen Teil der britischen Stromübertragungsinfrastruktur.

Die Aktien bringen 5,6 %. Nach etwas mehr als drei Monaten, in denen ich jeden Tag 1 Pfund gespart habe, hätte ich also 100 Pfund angesammelt. Wenn ich das in Aktien von National Grid investiere, würde ich hoffen, jedes Jahr 5,60 GBP an passivem Einkommen zu verdienen.

Das hört sich nicht nach viel an. Aber ich würde mich an ein paar Dinge erinnern. Erstens würden die Dividenden hoffentlich weiter fließen. Der passive Einkommensstrom könnte also jedes Jahr allein durch meine anfängliche Investition weiterlaufen. Er könnte sich im Laufe der Zeit sogar noch erhöhen, obwohl Dividendenerhöhungen bei Versorgungsunternehmen eher reguliert sind. Beachte, dass die Dividenden aus dem Cashflow kommen, also nie garantiert sind. Wenn die Kosten für den Netzbetrieb das Unternehmen zum Beispiel unerwartet in die Verlustzone treiben, könnte es die Dividenden aussetzen.

Zweitens könnte ich die Aktien irgendwann wieder verkaufen. Wenn der Kurs fällt, würde ich vielleicht weniger herausbekommen, als ich bezahlt habe. Aber wenn der Aktienkurs steigt, könnte ich mehr als die anfänglichen 100 Pfund zurückgewinnen. Das passive Einkommen während meiner Halteperiode wäre eine Art Bonus.

Höhere Rendite für passives Einkommen

Innerhalb einiger weiterer Monate würde ich mit nur 1 GBP pro Tag beginnen, meine Positionen zu diversifizieren. Das würde ich tun, weil die Diversifizierung eine Möglichkeit ist, das Risiko zu reduzieren.

Zum Beispiel wirft das Tabakunternehmen Imperial Brands eine Rendite von 9,3 % ab. Wenn ich also meine nächsten 100 Pfund in dieses Unternehmen investiere, würde ich eine fast zweistellige Rendite an passivem Einkommen erzielen. Der Verkauf von Zigaretten ist allerdings durch Nachfragerückgänge und regulatorische Kontrollen bedroht, daher würde ich versuchen, weiter zu diversifizieren.

Im Moment mag ich Tesco wegen seiner Rendite von 5,1 % sehr gerne. Die Umwälzungen im Einzelhandel könnten das aber beeinträchtigen. Dennoch ich sehe einige defensive Qualitäten im Markennamen und seinen Kundenbeziehungen.

In weniger als einem Jahr, mit nur einem Pfund pro Tag, würde ich drei Blue Chips besitzen, mit einem prognostizierten passiven Einkommen von 20 Pfund pro Jahr, basierend auf den aktuellen Kursen.

Das ist nur der Anfang. Wenn ich weiter sparen würde, könnte ich neben diesen Aktien und dem zukünftigen passiven Einkommen noch mehr kaufen. Oder ich könnte neue Unternehmen finden, in die ich investiere, um zu versuchen, meinen passiven Einkommensstrom mit der Zeit mehr und mehr aufzubauen. Und das alles mit einem Pfund am Tag!

