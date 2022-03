Meine 2 Top-Dividendenaktien, die man jetzt kaufen sollte

Beide gehören zur elitären Gruppe der Dividendenkönige.

Coca-Cola hat gezeigt, dass es in der Lage ist, die Preise angesichts höherer Kosten zu erhöhen.

Die starke Produktpalette von Procter & Gamble bleibt über den Konjunkturzyklus hinweg beliebt.

Wichtige Punkte

Regelmäßige Dividenden können befriedigend sein. Das gilt besonders dann, wenn der Aktienmarkt fällt, wie in diesem Jahr. Seit Anfang 2022 ist der S&P 500 um 11,5 % gefallen und befindet sich damit im Korrekturbereich.

In schwierigen Zeiten bietet die Investition in Aktien, die über die Jahre hinweg ihre Dividenden erhöht haben, den Anlegern ein regelmäßiges Einkommen und diese Aktien halten sich in der Regel besser. Aber es ist nicht nur ihr Erfolg in der Vergangenheit, der diese Dividendenkönige zu guten Einkommensanlagen macht. Diese Aktien haben auch gute Aussichten, ihre Zahlungen selbst in Zeiten hoher Inflation weiter zu erhöhen.

Coca-Cola

Coca-Cola hat seine Dividenden weiter erhöht, obwohl die Pandemie im Jahr 2020 das Auswärtsgeschäft beeinträchtigt hat, da Orte wie Restaurants und Stadien für die Öffentlichkeit geschlossen wurden. Glücklicherweise wurde inzwischen wieder geöffnet und das Geschäft hat sich verbessert.

Obwohl das Unternehmen vor Kurzem angekündigt hat, dass es seine Geschäftstätigkeit in Russland einstellen wird, sollte dies keine großen Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Denn die Geschäftsführung schätzt, dass Russland und die Ukraine 1 bis 2 % des Umsatzes im Jahr 2021 ausmachten.

Mit seinen starken Marken hat Coca-Cola gezeigt, dass es über die nötige Preissetzungsmacht verfügt, um Kostensteigerungen auszugleichen. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 10 % auf 9,5 Mrd. US-Dollar, was auf höhere Preise und einen besseren Mix zurückzuführen ist, der durch geringere Mengen und Währungsumrechnungen etwas ausgeglichen wurde. Allerdings gab es in diesem Quartal sechs Tage weniger als vor einem Jahr, was das Umsatzwachstum von Coca-Cola um 6 Prozentpunkte geschmälert hat.

Obwohl die bereinigte operative Marge um mehr als 5 Prozentpunkte auf 22,1 % zurückging, war dies hauptsächlich auf höhere Marketingausgaben zurückzuführen. Glücklicherweise scheint dies gut angelegtes Geld zu sein, denn der Marktanteil von Coca-Cola wächst weiter.

Gleichzeitig erwirtschaftet das Unternehmen weiterhin einen hohen freien Cashflow. Im letzten Jahr lag er bei 10,9 Mrd. US-Dollar und ermöglichte es dem Unternehmen, bequem 7,3 Mrd. US-Dollar an Dividenden zu zahlen.

Anfang dieses Jahres hat Coca-Cola seine vierteljährliche Dividende um 0,02 US-Dollar auf 0,44 US-Dollar erhöht und damit 60 Jahre lang in Folge die Dividende gesteigert. Die Rendite der Aktie beträgt 3 % und ist damit mehr als doppelt so hoch wie die des S&P 500 (1,4 %).

Procter & Gamble

Auch Procter & Gamble (WKN: A1C6JVG) kann eine beeindruckende Dividendenbilanz vorweisen. Das liegt daran, dass das Unternehmen Grundprodukte verkauft, die die Menschen unabhängig von der persönlichen wirtschaftlichen Situation brauchen. Dazu gehören Shampoo, Rasierapparate, Schmerzmittel, Waschmittel und Windeln.

Das Unternehmen vertreibt diese Produkte unter bekannten Marken wie Head & Shoulders, Gillette, Pepto-Bismol, Cascade und Luvs. Aufgrund der Beliebtheit konnte Procter & Gamble einen Teil der Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen ausgleichen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2021 endete, stieg der Umsatz um 6 % auf 21 Mrd. US-Dollar. Der Anstieg war sowohl auf höhere Mengen als auch auf höhere Preise zurückzuführen.

Procter & Gamble war nicht in der Lage, die höheren Rohstoff- und sonstigen Kosten vollständig auszugleichen, sodass die Bruttomarge um 4 Prozentpunkte zurückging. Allerdings sparte das Unternehmen bei den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten etwas Geld. Das Unternehmen dürfte die höheren Kosten gut verkraften und erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 4 bis 5 % und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 3 bis 6 %.

In der ersten Jahreshälfte belief sich der freie Cashflow von Procter & Gamble auf über 8 Mrd. US-Dollar, was ausreicht, um die Dividenden in Höhe von 4,4 Mrd. US-Dollar zu zahlen.

Im vergangenen April erhöhte der Vorstand die vierteljährliche Ausschüttung um mehr als 0,07 US-Dollar auf etwa 0,87 US-Dollar. Damit wurde die Dividende 65 Jahre in Folge erhöht und ich gehe davon aus, dass das Unternehmen in Kürze eine weitere Erhöhung ankündigen wird. Die Aktie bietet aktuell 2,4 % Rendite.

Die beiden Unternehmen haben starke Marken und haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, einen Teil der Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Bestimmte Ausgaben steigen schnell, sodass es für sie schwer ist, mitzuhalten. Ich erwarte jedoch, dass Coca-Cola und Procter & Gamble diese höheren Kosten im Laufe der Zeit wieder hereinholen werden.

Mit ihrem Engagement für steigende Dividenden und Renditen, die über dem Marktdurchschnitt liegen, stehen beide Aktien ganz oben auf meiner Liste.

Der Artikel Meine 2 Top-Dividendenaktien, die man jetzt kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Lawrence Rothman auf Englisch verfasst und am 15.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Lawrence Rothman, CFA besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images