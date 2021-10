Meine erfolgreichsten Wachstumsaktien: 3 Dinge, die ich gelernt habe!

Es gibt so manche Aktie, die ich inzwischen zu meinen erfolgreichsten Wachstumsaktien zählen würde. Trend- und wachstumsstarke Vertreter bilden schließlich inzwischen den Schwerpunkt in meinem Depot. Und keine Panik: Das eine oder andere Beispiel thematisieren wir auch gleich noch.

Trotzdem soll es heute um etwas anderes gehen: nämlich um die Schlussfolgerungen, die ich aus meinen erfolgreichsten Wachstumsaktien gezogen habe. Das kann dir vermutlich helfen, ebenfalls ein renditestarkes Portfolio in dieser speziellen Klasse aufzubauen.

Meine erfolgreichsten Wachstumsaktien: The trend …

… is your friend. Das ist meine erste Lektion, die ich übergreifend mit dir teilen möchte. Im Endeffekt geht es dabei jedoch nicht um einen Trendverlauf eines Aktienkurses. Wobei das nur in Teilen wahr ist. Aber lass uns besser vom Anfang anfangen.

Das, was ich mit Blick auf meine erfolgreichsten Wachstumsaktien und den Trend nämlich gelernt habe, ist: Trend- und wachstumsstarke Aktien neigen dazu, weiter zu steigen. Eine erfolgreiche Performance ist nichts, das man verpasst hat. Zumindest nicht in Gänze. Nein, sondern ein Indikator für eine Investitionsthese, die geglückt ist. Wenn weiteres Potenzial besteht, kann das eine spannende Gelegenheit sein, damit Unternehmen und Aktie zu noch größeren Dingen heranreifen.

Aber das ist ebenfalls nicht alles: The trend is your friend greift nämlich auch mit Blick auf die Märkte. Meine erfolgreichsten Wachstumsaktien entstammen allesamt aus den Bereichen E-Commerce, Streaming, Digitalisierung und anderen Bereichen. Megatrends sind daher ein wichtiger Anlaufpunkt für Investoren. Viele dieser Trends sind außerdem noch nicht ausgereizt.

Trends & Chancen sind nicht eindimensional

Eine zweite wichtige Lektion, die ich aus meinen erfolgreichsten Wachstumsaktien gelernt habe, ist die Dimension der spannenden Märkte. Wir neigen dazu, Dinge sehr einfach zu sehen. E-Commerce ist Onlinehandel, Streaming ist Content und Abonnements. Aber so einfach ist das sehr häufig nicht.

Alleine der Blick auf die Roku -Aktie kann das zeigen. Auch hier geht es zwar um Streaming. Aber nicht in Reinform, sondern um ein Meta-Betriebssystem. Sowie weitere spannende Megatrendmärkte wie digitale Werbung. Eine Top-Aktie, die das Investoren zeigen kann.

Nicht eindimensional zu denken kann langfristig orientiert spannende Chancen zeigen. Mir zeigt meine erfolgreichste Wachstumsaktie Roku das jedenfalls sehr deutlich. Wichtig ist daher, nicht nur in den offensichtlichen Breitengeraden zu schauen. Nein, sondern auch um die Ecke zu denken.

Meine erfolgreichsten Wachstumsaktien: Profitabilität

Zu guter Letzt habe ich inzwischen eine weitere Lektion aus meinen erfolgreichsten Wachstumsaktien gelernt. Nämlich: Wachstum ist wichtig. Über kurz oder lang geht jedoch viel in Richtung der Profitabilität. Das wiederum ist für die Bewertung einer Aktie und der Chance entscheidend.

Oder anders gesagt: Selbst wenn Top-Aktien nicht profitabel sind, bewerten Investoren die Aussicht auf zukünftige Ergebnisse. Potenzielle Margen sind wichtig. Oder auch die Art und Weise, wie das Unternehmen Geld verdient. Im E-Commerce sind Plattformbetreiber beispielsweise eher profitabel, Unternehmen mit eigener Logistik nicht. Das äußert sich häufig in unterschiedlichen Bewertungen mit Blick auf Kurs-Umsatz-Verhältnis und Co.

Wichtige Erkenntnis für dich: Früher oder später geht es immer um Gewinne. Foolishe Investoren sollten sich daher bei der Auswahl der erfolgreichsten Wachstumsaktien stets auch auf diese Perspektive konzentrieren. Ein starkes Umsatzwachstum reicht nicht ewig.

