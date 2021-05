Meine Top-Aktie für Mai

Der große wirtschaftliche Aufschwung steht vor der Tür. Mehr als die Hälfte der US-Erwachsenen haben sich mindestens einmal impfen lassen und die Bundesstaaten haben bereits begonnen, die Richtlinien zum Abstandhalten zu lockern. Der New Yorker Bürgermeister Bill De Blasio hat versprochen, dass die Stadt bis zum 1. Juli wieder vollständig und ohne Einschränkungen geöffnet sein wird. US-Präsident Biden hat den Amerikanern gesagt, dass sie in den meisten Situationen im Freien keine Masken tragen müssen, wenn sie geimpft sind.

Es wird bald wieder mehr Leben einkehren. Eine Aktie, die davon profitieren könnte, ist Revolve Group (WKN: A2N7LV).

Revolve Group ist ein Onlinekleiderhändler, der sich an Millennials und Gen-Z-Frauen richtet. Das Unternehmen nutzt Online-Influencer, um seine Produkte zu vermarkten und mit Kunden in Kontakt zu treten. Die Beziehungen zu Influencern werden als Wettbewerbsvorteil erachtet. Das Unternehmen betreibt zwei Plattformen: Revolve, ein ständig aktualisiertes und kuratiertes Sortiment an Premiumbekleidung, und Forward, das junge Luxusbekleidungsmarken führt.

Revolve wurde 2003 gegründet und hatte seinen Börsengang im Jahr 2019. Vor der Pandemie wuchs der Umsatz stetig im niedrigen 20-%-Bereich pro Quartal. Eine starke Wachstumsrate für einen Bekleidungseinzelhändler.

Das Unternehmen ist profitabel, da es zumindest in den letzten drei Jahren einen Gewinn erwirtschaftet hat, und es steigerte seinen Betriebsgewinn im letzten Jahr um 27 % auf 61,1 Millionen USD, obwohl der Umsatz um 3 % auf 580,6 Millionen USD fiel. Das Management kontrollierte effektiv die Aktien und begrenzte die Abschläge. Das führte zu einem starken Ergebnis, obwohl das Unternehmen auch mit erheblichem Gegenwind durch die Pandemie zu kämpfen hatte. Die ließ die Bekleidungsumsätze in vielen Kategorien, selbst bei Onlinehändlern, einbrechen.

Die Faktoren, die Revolve während der Pandemie gehindert haben, machen die Aktie zu einer großartigen Gelegenheit in der Erholungsphase. Die größte Kategorie des Unternehmens sind Kleider, und ein erheblicher Teil des Umsatzes konzentriert sich auf Kleidung, die für gesellschaftliche Anlässe wie Hochzeiten, Partys, Konzerte und Urlaube gekauft wird. Diese Art von Zusammenkünften hat es im letzten Jahr schlicht nicht gegeben.

Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass die Bekleidungsindustrie auf ein Comeback zusteuert. Laut dem Census Bureau hat sich der Umsatz in der Bekleidungskategorie im März im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt - ein klares Zeichen dafür, dass die Bekleidungshändler von den Konjunkturpaketen profitiert haben und die Verbraucher wieder bereit sind, Kleidung zu kaufen. Schließlich haben viele Amerikaner während der Pandemie zu- oder abgenommen. Andere wiederum wollen ihre Garderobe auffrischen, um einen neuen Lebensabschnitt nach der Krise einzuläuten.

Es gibt viele anekdotische Beweise, die dies bestätigen. Einzelhändler wie Madewell und Anthropologie berichten von einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Kleidern. Die Modetrends tendieren zu hellen Farben und flippigen Mustern, was die Aufbruchstimmung und die Freude über das Leben nach der Pandemie widerspiegelt. Sogar die Kondomverkäufe steigen - das Marktforschungsunternehmen IRI berichtet, dass die Verkäufe in den vier Wochen, die am 18. April endeten, im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gestiegen sind. Das spiegelt die erhöhte Aktivität oder zumindest die Vorfreude darauf wider.

Das sind alles gute Nachrichten für Revolve. Vom Unternehmen selbst heißt es, es erwarte, von der Wiedereröffnung zu profitieren. Co-CEO Mike Karanikolas erklärte auf der Telefonkonferenz für das vierte Quartal:

Wir glauben, dass die Welt auf einem aufregenden Weg zur Lockerung ist, und unsere Kundinnen können es kaum erwarten, wieder nach draußen zu gehen und den aktiven, sozialen Lebensstil zu genießen. Als eine Marke, die um diesen sozialen Lebensstil herum aufgebaut wurde, ist Revolve ideal positioniert, um davon zu profitieren.

Revolve wird am 6. Mai nachbörslich die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben. Im Bericht für das vierte Quartal hieß es, dass der Umsatz in den ersten sieben Wochen des Quartals im niedrigen einstelligen Bereich gestiegen sei. Aber die Performance sollte im März einen Schub bekommen, da das Unternehmen den Beginn der Pandemie vor einem Jahr hinter sich gelassen hat.

Das Wichtigste in dem Bericht wird die Prognose und der Kommentar des Managements bezüglich der Lockerung sein. Analysten erwarten keine große Erholung in diesem Jahr und rechnen nur mit einem Umsatzwachstum von etwa 19 % für das Gesamtjahr für diesen Wachstumswert. Das stellt eine Chance dar. Wenn das Unternehmen aus dem Nachholbedarf Kapital schlagen kann, wie das Management in seinen jüngsten Kommentaren andeutet, könnte sich die Aktie in Zukunft stetig besser entwickeln als bisher.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Revolve Group. Jeremy Bowman besitzt Aktien von Revolve Group. Dieser Artikel erschien am 2.5.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Foto: Getty Images