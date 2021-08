Membership Collective Group Inc. gibt am 26. August Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt

Die Membership Collective Group Inc. (kurz „MCG“) (NYSE:MCG) – die globale Mitgliederplattform, die sich aus Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club und Soho Home zusammensetzt – wird ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021 am Donnerstag, dem 26. August 2021, veröffentlichen.

Eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast zur Erläuterung dieser Ergebnisse wird am Donnerstag, dem 26. August 2021, um 8:30 Uhr EST veranstaltet.

Zum Mithören der Live-Telefonkonferenz wählen Sie bitte die Rufnummer +44 (0) 203 059 58 69 (in GB) oder +1 (760) 294 1674 (in den USA). Eine Live-Übertragung mit der zugehörigen Präsentation wird auf der Website der MCG unter www.membershipcollectivegroup.com oder über diesen Link verfügbar gemacht.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Telefonkonferenz 90 Tage auf der Website der MCG zur Verfügung stehen.

Über die Membership Collective Group Inc.

Die Membership Collective Group Inc. (MCG) ist eine globale Mitgliederplattform mit physischen und digitalen Räumen, die eine dynamische, vielfältige und globale Gruppe von Mitgliedern verbindet. Diese Mitglieder nutzen die MCG-Plattform, um auf der ganzen Welt zu arbeiten, Kontakte zu knüpfen, sich zu verbinden, Dinge zu gestalten und erfolgreich zu sein. Wir begannen mit der Eröffnung des ersten Soho House im Jahr 1995 und sind bis heute das einzige Unternehmen, das ein privates Mitgliedernetzwerk mit globaler Präsenz aufgebaut hat. Mitglieder auf der ganzen Welt interagieren mit der MCG über unser globales Angebot von 30 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned in London, Scorpios Beach Club in Mykonos, Soho Home – unsere Inneneinrichtungs- und Lifestyle-Einzelhandelsmarke – und unsere digitalen Kanäle. Die Hotelketten The LINE und Saguaro in Nordamerika gehören zum erweiterten Portfolio der MCG.

Weitere Informationen finden Sie unter www.membershipcollectivegroup.com

