MEME-Aktie mit Ausbruchschancen

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 28,610 $ ( Nasdaq

Über die Meme-Aktie Bed Bath & Beyond, einem Einzelhandelsunternehmen, das Haushaltsartikel, aber auch Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer vertreibt, berichtete ich erstmals im Juni. Während ich von AMC und Gamestop aufgrund nachhaltig struktureller Probleme fundamental wenig halte, haben sich die Fundamentals bei diesem Unternehmen durchaus verbessert. Dennoch ging der Kurs in die Knie und konnte an die zwischenzeitliche Stärke des ersten Halbjahres nicht anknüpfen. Erst im Bereich des EMA200 zeigt sich in diesen Tagen eine Stabilisierung.

Fundamental haben die Analysten inzwischen neu gerechnet. Der Konsens für 2021 ist in etwa gleich geblieben, der für 2022 leicht auf 2,23 USD Gewinn je Aktie gestiegen. Daraus errechnen sich KGVs von 19 und 13. Perspektivisch sehen die Experten wieder ein Gewinnniveau um 3 USD je Aktie erreichbar bei Erlösen zwischen 8,5 und 9,0 Mrd. USD. Das Management will die Brutto-Marge bis zum Jahr 2023 auf 38 % verbessern. 2019 lag man bei 33,3 %. Am 29. September wird das Unternehmen den nächsten Quartalsbericht vorlegen. Analysten erwarten ein gutes Ergebnis von 0,52 USD je Aktie.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich seit Juni eine Keilformation erkennen, zudem ist der Wert horizontal bei 30,35 USD gedeckelt. Kann die Aktie diesen Kreuzwiderstand in den kommenden Tagen zur Oberseite aufbrechen, wäre eine erneute Kaufwelle in den Bereich 39,30 bis 40,00 USD vorstellbar. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Mehrmonatstief bei 25,22 USD an.

Fazit: Meme-Aktien sind Zockerpapiere meist ohne fundamentale Basis. Bei Bed Bath & Beyond ist eine gewisse Basis durchaus erkennbar. Das Unternehmen arbeitet wieder profitabel. Oberhalb von 30,35 USD könnte die nächste Kaufwelle starten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,23 8,31 8,31 Ergebnis je Aktie in USD -1,24 1,52 2,23 KGV - 19 13 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Bed-Bath-Beyond-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)