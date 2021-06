Meme-Stocks: AMC und GME steigen vorbörslich weiter – SEC äußert sich: „Überwachen den Markt auf manipulativen Handel“

Nachdem starken Wochenauftakt der Meme-Stocks im gestrigen Handel, bei dem der Kinobetreiber AMC bis Handelsschluss ein Plus von knapp 15 Prozent und die Gamestop-Papiere 13 Prozent plus hinlegen konnten, scheint auch heute die Luft noch nicht ganz raus zu sein. Vorbörslich liegen AMC 4,6 Prozent und GME 3,3 Prozent im Plus.

Damit beläuft sich das Plus im bisherigen Jahresverlauf für die Kinokette auf sagenhafte 2500 Prozent, während der Videospielehändler Gamestop sich über einen Zuwachs von 1400 Prozent freuen kann. Die Reddit-Community scheint weiter „Diamond Hands“ zu besitzen und trennt sich nicht von den Aktien.

Nun hat jedoch aufgrund der anhaltenden Marktexesse die US-amerikanische Börsenaufsicht Besorgnis geäußert. „Die Mitarbeiter der SEC überwachen den Markt weiterhin angesichts der anhaltenden Volatilität bestimmter Aktien, um festzustellen, ob es zu Marktstörungen, manipulativem Handel oder anderem Fehlverhalten gekommen ist. Darüber hinaus werden wir Kleinanleger schützen, wenn Verstöße gegen Bundeswertpapiergesetze festgestellt werden“, sagte die SEC in einer Erklärung des Sprechers der Aufsichtsbehörde.

Die SEC hatte bereits am Montag verlautet, dass sie derzeit vor allem die Bereiche des Finanzmarktes beobachtet, die großes Aufsehen erregen, darunter SPACs, also Börsenmäntel, die Firmen direkt via Fusionen an die Börse holen, sowie eben auch spezielle Einzelaktien wie Gamestop und AMC Entertainment, die im Sog von Internet-Hypes in die Höhe getrieben werden.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Tada Images / Shutterstock.com

