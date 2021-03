Memo - Credit Suisse suspendiert Manager in Greensill-Affäre

Zürich/London (Reuters) - Der bei der Credit Suisse für die Greensill-Fonds zuständige Manager wird von der Schweizer Großbank suspendiert.

Der Schweiz- und Europachef des Asset Managements der Bank, Michel Degen, werde seine Funktion vorläufig nicht weiter ausüben, wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden internen Memo der Credit Suisse hieß. Bis auf weiteres übernehme diese Aufgabe Filippo Rima zusätzlich zu seiner Leitung des Aktienfonds-Geschäfts in der Schweiz und Europa. Neben Degen würden zwei weitere Mitarbeiter vorläufig ihrer Funktionen enthoben. Das Finanzportal "Finews" hatte zuvor über die Personalentscheidung berichtet.

Die britisch-australische Finanzgesellschaft Greensill Capital hatte am Montag Insolvenz angemeldet. Die Credit Suisse löst vier gemeinsam mit Greensill betriebene Lieferketten-Finanzierungs-Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund zehn Milliarden Dollar auf.