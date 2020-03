Memo - Verlagshaus Tamedia führt Kurzarbeit ein

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Medienkonzern TX Group führt im Bereich Bezahlmedien (Tamedia) Kurzarbeit ein.

"Das bedeutet, wir werden bei allen Mitarbeitern das Pensum um mindestens zehn Prozent zurückfahren - womöglich deutlich mehr", hiess es in einer am Freitag an die Angestellten versandten und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen Mitteilung. Es sei absehbar, dass die Coronavirus-Krise für das Geschäft einschneidende wirtschaftliche Auswirkungen haben werde, hiess es in der Mitteilung der Co-Bereichsleiter Marco Boselli und Andreas Schaffner weiter.

Allein der Werbeumsatz werde bis Ende des Jahres um einen mittleren zweistelligen Millionenbereich einbrechen und könne durch die gute Entwicklung im digitalen Nutzermarkt nicht annährend kompensiert werden. Der Umsatz des Bereichs Bezahlmedien sank 2019 um 3,9 Prozent auf 512,9 Millionen Franken. Das bereinigte Betriebsergebnis halbierte sich praktisch auf 16,2 Millionen Franken.

Der Mitteilung zufolge erhalten die Mitarbeiter in der Phase der Kurzarbeit weniger Lohn. Die Kürzung werde aber nicht mehr als 11,3 Prozent betragen, unabhängig davon, wie stark das Pensum zurückgefahren werde. Der Schritt sei notwendig, um noch drastischere Maßnahmen zu verhindern.

Das Unternehmen konnte für eine Stellungnahme vorerst nicht erreicht werden.