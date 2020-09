MemSQL setzt die internationale Dynamik mit wichtigen Neueinstellungen von Führungskräften fort

Die Database of Now fügt die Branchenführer Pulidori und Sandhar zum Ausbau des internationalen Geschäfts hinzu

MemSQL, die Database of Now™ für operative Analysen und cloud-native Anwendungen, hat zwei Neueinstellungen von Führungskräften angekündigt, um das Wachstum ihrer internationalen Bemühungen voranzutreiben. Fabio Pulidori tritt als Vice President und Managing Director der EMEA bei. Sukki S. Sandhar kommt als Vice President für den internationalen Vorverkauf an Bord.

„Der internationale Markt stellt eine bedeutende Wachstumschance für MemSQL dar“, sagte Raj Verma, Co-CEO von MemSQL. „Fabio und Sukki, die sich in der Branche als Innovatoren erwiesen haben, sind ideal positioniert, um unseren Erfolg in diesem Bereich voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, sie in dieser aufregenden Zeit der Expansion, die auf unserem Erfolg mit US-Unternehmen aufbaut, im Führungsteam begrüßen zu dürfen.“

Pulidori und Sandhar haben auch bei TIBCO und im Conga zusammengearbeitet. Zuletzt war Pulidori als Vice President für den Vertrieb in EMEA im Conga tätig. Zuvor war er 15 Jahre lang bei TIBCO tätig, wo er als Head of Sales und Senior Vice President für EMEA den Verkauf, den Vorverkauf, die professionellen Dienstleistungen, die Allianz und die Einnahmen für die Region leitete. Sandhar kommt ebenfalls aus dem Conga zu MemSQL, wo er als Vice President of International Presales tätig war. Er verbrachte mehr als ein Jahrzehnt bei TIBCO und war Senior Director of Presales für die Enterprise Solutions Group.

„Echtzeitdaten waren noch nie so wichtig wie heute“, sagte Pulidori. „Ich freue mich darauf, den MemSQL-Kunden dabei zu helfen, von der Macht der Daten zu profitieren und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Echtzeitdaten die Zukunft sind und dass der europäische Markt, auf dem MemSQL bereits einige wichtige Referenzen hat, in diesem Bereich eine bedeutende Marktbewegung erleben wird.“

Sandhar sagte: „Die Grundlagen einer Datenschicht, die den unternehmensweiten Zugriff auf die genauesten und aktuellsten Daten bei hoher Gleichzeitigkeit ermöglicht, haben sich nicht geändert. Wir helfen Kunden, die mit den hohen Kosten und der Komplexität eines Software-Stack zu kämpfen haben, ihre Datenkenntnisse und Erfahrungen mit MemSQL zu vereinfachen und zu verbessern. Ich freue mich darauf, unser Geschäft international auszubauen.“

Über MemSQL

MemSQL ist die Database of Now™, die moderne Anwendungen und Analysesysteme mit einer Cloud-nativen, massiv skalierbaren Architektur unterstützt. MemSQL bietet maximalen Input, beschleunigte Transaktionsverarbeitung und blitzschnelle Abfrageleistung, einschließlich KI-Integration und maschineller Lernmodelle, alles bei höchster Nebenläufigkeit. Globale Unternehmen verwenden die verteilte MemSQL-Datenbank zur einfachen Aufnahme, Verarbeitung, Analyse und Bearbeitung von Daten, um in der heutigen erkenntnisorientierten Wirtschaft erfolgreich zu sein. MemSQL ist für die Ausführung in jeder öffentlichen Cloud oder in Räumlichkeiten mit handelsüblicher Hardware optimiert. Besuchen Sie www.memsql.com oder folgen Sie uns @memsql.

