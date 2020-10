MENSCH & MASCHINE - Sie zieht nach oben raus

Mensch u. Maschine Software SE - WKN: 658080 - ISIN: DE0006580806 - Kurs: 59,200 € (XETRA)

Es fehlt nicht mehr viel und die Marktkapitalisierung von Mensch & Maschine überschreitet die magische Grenze von 1 Mrd. EUR. Außer vielleicht Firmengründer und Großaktionär Adi Drotleff, der weiter knapp 45 % der Anteile hält, hätten das vor einigen Jahren wohl noch die wenigsten erwartet. Natürlich hilft auch diesem Titel der allgemeine Run auf Softwareunternehmen an der Börse. Weltweit explodieren deren Bewertungskennziffern förmlich.

So bezahlt man für ein Gewinnwachstum von gut 20 % bei Mensch & Maschine inzwischen auch KGVs von knapp 50 und für das kommende Jahr 40. Das muss man mögen, ist aber im Jahr 2020 fast schon Normalität. Eine kleine Dividende von gut 1 EUR je Aktie zahlt Mensch & Maschine aller Voraussicht nach ebenfalls.

In dieser Woche gelingt den Bullen aus charttechnischer Sicht ein Achtungszeichen. Denn der ehemalige Smallcap hat sich seit Ausbildung des Hochs bei 55,80 EUR eine mehrmonatige Auszeit gegönnt. Dieses Niveau aus dem Februar wurde bis zur aktuellen Handelswoche nicht nachhaltig überboten.

Doch in dieser Woche geben die Käufer Vollgas. Insofern morgen nichts mehr Gravierendes passiert, ist auf Wochenbasis ein starkes Kaufsignal aktiviert, welches mittelfristig Potenzial in Richtung 70,07 bis 70,74 EUR eröffnet, wo Fibonacci-Ziele warten.

Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau zwischen 55,80 und 55,00 EUR wären unbedenklich. Absicherungen bieten sich aggressiv unter der Wochenkerze bei 52,60 EUR oder konservativer unter dem markanten Zwischentief bei 44,60 EUR an. Die Neunmonatszahlen wird das Management am 21. Oktober vorlegen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 245,90 258,20 289,20 Ergebnis je Aktie in EUR 0,99 1,20 1,47 Gewinnwachstum 21,21 % 22,50 % KGV 60 49 40 KUV 4,0 3,8 3,4 PEG 2,3 1,8 Dividende je Aktie in EUR 0,85 1,02 1,21 Dividendenrendite 1,44 % 1,72 % 2,04 % *e = erwartet

Mensch-u.-Maschine-Software-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)