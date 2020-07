Mensch und Maschine bestätigt Ausblick und erwartet eine höhere Dividende

Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) legte am Mittwoch seine Halbjahreszahlen 2020 vor. Der Umsatz wuchs in der ersten Hälfte des laufenden Jahres von 120,2 Mio. Euro auf 130,4 Mio. Euro wobei der Umsatz nach einem Plus von 24,5 Prozent im ersten Quartal im zweiten Quartal um 9,3 Prozent unter Vorjahr lag. Das Betriebsergebnis EBIT erhöhte sich um 19 Prozent auf 16,72 Mio. Euro. Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter stieg um 18 Prozent auf 9,99 Mio. Euro.

MuM-Chef Adi Drotleff sieht dem weiteren Jahresverlauf recht gelassen entgegen: „Nach dem soliden ersten Halbjahr, mit neuen Ertragsrekorden trotz Corona und dem sehr erfolgreichen Test der Kostenelastizität im MuM-Geschäftsmodell, genügt uns schon eine moderate Erholung der Kundennachfrage im zweiten Halbjahr, um unsere Gewinn- und Dividendenziele für 2020 zu erreichen. Wir streben daher weiterhin ein Nettogewinn-Wachstum um 18-24 Prozent auf 117-123 Cent pro Aktie an, sowie eine Dividende von 100-105 Cent nach 85 Cent im Vorjahr.“

In diesem Jahr wurde eine Dividende von 85 Cent je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 49,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,72 Prozent.

Redaktion MyDividends.de