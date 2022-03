Mensch und Maschine: Ehrgeizige Ziele gut erreichbar

Nach Darstellung von SMC-Research beeindrucke die Mensch und Maschine Software SE seit vielen Jahren durch hohes und profitables Wachstum. Dieses solle sich auch in Zukunft fortsetzen und bis 2025/2026 eine weitere Verdopplung des Gewinns je Aktie ermöglichen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski bleibt deswegen bei seinem Urteil „Strong Buy“.

Mensch und Maschine besteche laut SMC-Research seit vielen Jahren mit hohem Wachstum und steigenden Margen. Ermöglicht werde dies durch die Kombination aus attraktiven Zielmärkten, technologisch führenden Produkten, einer durchdachten und konsequent umgesetzten Wachstumsstrategie und nicht zuletzt einer konsequent auf das Thema Profitabilität ausgerichteten Unternehmenskultur.

Die damit erzielten Erfolge seien beeindruckend, so das Researchhaus: Allein in den letzten fünf Jahren sei der Umsatz um zwei Drittel gesteigert und das EBIT währenddessen um fast 130 Prozent sowie der Jahresüberschuss um 150 Prozent erhöht worden. Diese Dynamik traue sich MuM auch in der Zukunft zu und wolle den Gewinn je Aktie bis 2025/2026 erneut verdoppeln.

Die starke Wachstumsdynamik und die ausgesprochene Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells nutze MuM für eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik, in den letzten Jahren seien zwischen 85 und 96 Prozent der jeweiligen Gewinne an die Anteilseigner ausgekehrt worden. Trotzdem weise die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 58 Prozent und einer Nettoliquidität exzellente Werte auf.

Da laut SMC-Research die adressierten Märkte allesamt noch große Potenziale versprechen, sei ein Ende der Erfolgsgeschichte von MuM nicht absehbar. Die ehrgeizigen Ziele halten die Analysten deswegen für plausibel und gut erreichbar. Da sich das MuM-Management in den letzten Jahren zudem mit einer beeindruckenden Prognosetreue ausgezeichnet habe, habe man die Schätzungen an der Management-Guidance ausgerichtet. Das gelte auch für das laufende Jahr, in dem MuM ungeachtet der russischen Aggression in der Ukraine und der hieraus drohenden Risiken für die Konjunktur an seinem Ausblick festhalte.

Die Analysten haben ihre Schätzungen aus Vorsicht zwar – innerhalb der Prognosespanne – etwas reduziert, sehen aber dennoch ein attraktives Kurspotenzial bis 71,00 Euro. In Verbindung mit der geringen Schätzunsicherheit rechtfertige dies weiterhin das Urteil „Strong Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.03. 2022 um 14:04 Uhr)

