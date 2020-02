Mensch und Maschine: In exzellenter Verfassung

Mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2019 habe die Mensch und Maschine SE nach Darstellung von SMC-Research erneut überzeugt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das Unternehmen in einer exzellenter Verfassung, traut der Aktie aber nach der jüngsten Kursrally zunächst aber nur noch begrenztes Potenzial zu.

Mit den vorläufigen Zahlen für 2019 habe Mensch und Maschine nicht nur erneut überzeugt und den langjährigen Wachstumskurs fortgesetzt, sondern auch ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Denn der Software-Spezialist habe unberührt von der allgemeinen Konjunktureintrübung das Wachstumstempo im zweiten Halbjahr sogar erhöhen und damit sowohl die eigene, im Jahresverlauf 2019 bereits zwei Mal angehobene Prognose, als auch die Schätzungen von SMC-Research übertreffen können. Insgesamt sei der Umsatz letztes Jahr um beeindruckende 32 Prozent auf 245 Mio. Euro gewachsen, den Jahresüberschuss habe MuM sogar um fast 40 Prozent auf 16,3 Mio. Euro gesteigert.

Diese starke Dynamik und hohe Profitabilität belegen laut SMC-Research einmal mehr, in welch exzellenter Verfassung sich das Unternehmen befinde. Hieran lasse MuM auch seine Aktionäre teilhaben, die für das letzte Jahr mit einer Dividende von 0,83 Cent je Aktie bedacht werden sollen. Damit habe sich die Ausschüttung nach Darstellung von SMC-Research seit 2015 mehr als verdreifacht.

Als nicht minder beeindruckend als die Zahlen an sich werten die Analysten die Tatsache, dass diese Entwicklung ziemlich genau dem entspreche, was MuM schon vor Jahren angekündigt habe. Diese ausgesprochene Prognosetreue verleihe nach Einschätzung von SMC-Research auch der weiteren Planung ein hohes Gewicht, die von einem fortgesetzten zweistelligen Wachstum und einem weiteren Margenanstieg ausgehe.

In Reaktion auf die starken Zahlen und die positive Prognose haben die Analysten von SMC-Research die eigenen Schätzungen teilweise kräftig angehoben und sehen auf der Grundlage des in der Vergangenheit bewährten Szenarios eines fortgesetzten Wachstums den fairen Wert nun bei 50,50 Euro je Aktie. Da sich aber die Aktie seit dem letzten Update rasant entwickelt habe und bereits in der Nähe dieses neuen Kursziels liege, hat SMC-Research das Rating auf „Hold“ angepasst.

