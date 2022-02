Mensch und Maschine: Neue Rekorde aufgestellt

Laut SMC-Research befinde sich die Mensch und Maschine Software SE weiter im Aufwärtstrend und unterstreiche dies mit neuen Gewinnrekorden sowie der Ankündigung der nächsten Dividendenerhöhung. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt und vergibt weiter das Urteil „Strong Buy“.

Mit den vorläufigen Zahlen für 2021 habe Mensch und Maschine das nächste erfolgreiche Jahr absolviert und neue Umsatz- und vor allem Ergebnisrekorde aufgestellt, so die Einschätzung von SMC-Research. Der Umsatz, der im Vorjahr Corona-bedingt noch minimal gesunken sei, habe sich um 9 Prozent auf 266 Mio. Euro erhöht, das EBIT und der Jahresüberschuss haben erneut zweistellig zulegen können. Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 habe MuM die EBIT-Marge damit um 1,9 Prozentpunkte auf nun 13,0 Prozent steigern können.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen und der ebenfalls sehr starken Cashflow-Entwicklung wolle MuM, wie schon im Herbst angedeutet, die Dividende um 20 Prozent auf 1,20 Euro je Aktie erhöhen. Gleichzeitig habe das Unternehmen eine Prognose für 2022 und für die weitere Zukunft vorgelegt, die eine Fortsetzung der steilen Aufwärtstrends bei Umsatz, Gewinn und Dividende in Aussicht stelle. Darin traue sich MuM zu, innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre die nächste Gewinnverdopplung auf dann mehr als 2,50 Euro je Aktie zu erreichen.

Diese Langfristprognose sei weitgehend deckungsgleich mit dem Szenario, welches die Analysten schon bisher ihren Schätzungen zugrunde gelegt haben. Insofern haben sie diese weitgehend unverändert gelassen. Der letztjährige Gewinn sei zwar etwas unter ihren Erwartungen ausgefallen, doch handele es sich dabei um eine Abweichung innerhalb der Prognose. Die Analysten haben deswegen zwar auch ihre Gewinnschätzung für 2022 etwas vorsichtiger formuliert, doch sei dessen Wirkung auf das Kursziel von dem Roll-over-Effekt aus der Umstellung des Modells auf das neue Basisjahr 2022 mehr als kompensiert worden. Dadurch habe sich das Kursziel weiter auf 73,40 Euro erhöht, was in Verbindung mit dem jüngsten marktbedingten Kursrücksetzer für die Aktie nun ein hohes Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent signalisiere. In Erwartung der Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung bestätigen die Analysten deswegen ihr Urteil „Strong Buy“.

