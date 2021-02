Mensch und Maschine will die Dividende erhöhen

Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) legte am Mittwoch seine vorläufigen Zahlen für 2020 vor. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2020 bei etwa 244 Mio. Euro (Vorjahr: 245,95 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis EBITDA erhöhte sich um 14 Prozent auf etwa 41,6 Mio. Euro. Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter stieg um 12 Prozent auf ca. 18,6 Mio. Euro bzw. 111 Cent (Vorjahr 99 Cent) pro Aktie.

Das Unternehmen will eine Dividende von 1,00 Euro nach 0,85 Euro im Vorjahr ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 63,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Die Hauptversammlung ist für den 11. Mai 2021 geplant.

„Wir streben für 2021 beim EPS ein moderates Wachstum auf 125-135 Cent an sowie eine Dividende von 115-120 Cent, ab 2022 dann +18-24 Cent pro Jahr beim EPS und +15-20 Cent bei der Dividende. Beim Umsatz erwarten wir wegen der Anomalie in Q1/2020 erst ab 2022 die Rückkehr in unseren langfristig erzielten organischen Wachstumskorridor von 8-12 Prozent“, so Mensch und Maschine-Chef Adi Drotleff.

Redaktion MyDividends.de