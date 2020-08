MERCADOLIBRE - Sell the great facts

Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 1.151,140 $ (NASDAQ)

Irgendwie ärgert es mich schon. Da hatte ich die Mercadolibre-Aktie vor dem Coronacrash regelmäßg auf dem GodmodeTrader analysiert und nach dem ganzen Kurssturz im ersten Quartal leider völlig aus den Augen verloren. Naja, zumindest auf die charttechnischen Risiken VOR Corona konnte ich noch rechtzeitig hinweisen. Umso erstaunter war ich heute beim Blick auf den Kurs, die Aktie inzwischen im vierstelligen Kursbereich zu sehen. Da sind wohl einige Käufer auch bei dieser Aktie in den vergangenen Wochen komplett durchgedreht. Bewertungstechnisch ist das in jedem Fall so, denn mit KUVs von 18 und 13 und einem vierstelligen KGV für 2021 wird die Aktie fundamental gesehen auf dem aktuellen Niveau nicht mehr viele Käufer gewinnen können. Allerdings muss man diese Aussage etwas relativieren.

Denn die heute gemeldeten Zahlen lagen dermaßen weit über den Analystenschätzungen, dass diese wohl noch einmal neu rechnen werden bzw. rechnen müssen. Insofern werden sich auch die Bewertungsmaßstäbe verschieben.

Statt einem von Experten prognostizierten Minigewinn von 0,02 USD je Aktie meldete Mercadolibre für das abgelaufene Quartal heute vor Börseneröffnung einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Der Umsatz übertraf mit 878,4 Mio. USD die Schätzung für das zweite Quartal von 754,21 Mio. USD ebenfalls deutlich. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen beeindruckenden Umsatzsprung von währungsbereinigt 123,4 % und auf USD-Basis von 61,1 %. Dass die Experten trotz bereits gemeldeter Zahlen einer eBay bei Mercadolibre, auch die eBay Südamerikas genannt, so daneben lagen, wirft nicht unbedingt ein gutes Licht auf die Analysten.

Nach einer positiven Kurseröffnung nutzen die wohlgenährten Bullen die heutigen News allerdings für Gewinnmitnahmen bei der Aktie. Diese erscheinen überfällig, denn die Kursverdreifachung ging im Prinzip ohne größere Pausen einher. Kurzfristige Konsolidierungsziele lassen sich bei 1.063,40 und darunter 995,00 USD nennen. Fällt die Aktie zudem unter 941,44 USD, könnte sie in die Kurszone zwischen 783,00 und 756,48 USD korrigieren, wo sich auch mittelfristig wieder interessant wird. Eine schnelle Erholung über 1.270,00 USD würde dieses Szenario aber sofort wieder zunichte machen oder der Kaufwahn bei der Mercadolibre-Aktie dürfte in die Verlängerung gehen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 2,30 3,14 4,28 Ergebnis je Aktie in USD -3,53 -0,84 0,44 Gewinnwachstum -76,20 % - KGV - - 2623 KUV 24,8 18,2 13,4 PEG 18,0 neg. *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)