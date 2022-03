MERCEDES-BENZ - Aktie erreicht wichtige Hürde

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 66,860 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz markierte am 18. November 2021 ein Mehrjahreshoch bei 91,63 EUR. Danach kam es zu einem Rückfall auf die Unterstützung bei 67,27 EUR. Ein Bodenbildungsversuch auf dieser Unterstützung scheiterte. Sie fiel am 01. März. Anschließend stand der Aktienkurs weiter unter Druck. Erst bei 54,67 EUR stoppte der Abverkauf am gebrochenen Abwärtstrend ab März 2015.

Seit diesem Tief erholt sich der Aktienkurs stark. Im heutigen Handel kletterte der Wert mit einer langen weißen Tageskerze an den Widerstand bei 67,27 EUR und damit auch an den EMA 50.

Jetzt wird es ernst

Die Erholung der letzten Tage in der Mercedes-Benz-Aktie steht an einer entscheidenden Hürde bei 67,27 EUR. Durchbricht die Aktie diese Hürde signifikant, dann kann aus der Erholung der letzten Tage ein neuer Aufwärtstrend erwachsen. Die nächsten Ziele lägen dann bei 76,43-77,90 EUR und 85,20 EUR.

Scheitert der Wert aber in dieser Hürde, dann droht eine neue Verkaufswelle. Diese könnte die Aktie zumindest in Richtung 54,27 EUR führen oder sogar in Richtung 49,50-49,00 EUR.

Fazit: Das Verhalten in den nächsten Tagen wird den Kursverlauf für mehrere Wochen prägen.

Zusätzlich lesenswert:

FEDEX - Hochlauf zum Widerstand bei 240 USD?

PAYCHEX - Bodenformation bestätigt

DAX am Mittag - Es wird weiter gekauft

Treffen Sie an der Börse immer voll ins Schwarze - mit Cordula Lucas und ihren Pop Guns. Mit Hilfe Ihres eigens entwickelten Systems wählt sie die chancenreichsten Trading-Kandidaten aus und liefert Ihnen präzise Ein- und Ausstiegssignale. Jetzt Pop Gun Trader abonnieren

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)