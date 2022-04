Mercedes Benz, BASF und Nel - die meistgehandelten Aktien des Tages

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie der Mercedes Benz Group. Der deutsche Fahrzeugbauer Mercedes-Benz ist vor allem für seine hochpreisigen Luxusautos bekannt. Weniger bekannt ist dagegen die Transportersparte der Stuttgarter. Allerdings trägt auch dieser Geschäftszeig einen großen Teil zum Umsatz des Autobauers bei. Geht es nach Matthias Geisen, Leiter von Mercedes-Benz Vans, soll dieser Anteil in Zukunft noch wachsen.

Bei den Verkäufen steht Nel an 2. Stelle. Hier gibt es News zu einer Förderung für ein Projekt von Iberdrola und Nel in Spanien: Die Europäische Investmentbank (EIB) und das spanische Kreditinstitut Instituto de Crédito Oficial (ICO) stellen den Beteiligten insgesamt 88 Millionen Euro zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eines der größten Wasserstoff-Vorhaben, das derzeit in Europa realisiert wird.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007100000, DE000BASF111, NO0010081235