Mercedes-Benz eröffnet erste Batteriefabrik in den USA

Tuscaloosa/Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat zur Produktion künftiger Elektroauto-Modelle in der Nähe seines US-Werkes in Tuscaloosa eine Batteriefabrik eröffnet.

Am Standort Bibb County im US-Bundesstaat Alabama sollen elektrische Antriebe für die SUV-Versionen der Luxuslimousine EQS und des nächst kleineren Modells EQE für den Weltmarkt produziert werden. Diese sollen Ende des Jahres auf den Markt kommen. Insgesamt investiert der Stuttgarter Konzern von 2022 bis 2030 mehr als 40 Milliarden Euro in Elektroautos. Im Zuge der Klimaschutzpolitik weltweit soll die Marke mit dem Stern bis Ende des Jahrzehnts möglichst komplett auf batterieelektrische Modelle umgestellt sein, wenn die Nachfrage entsprechend ist.

"Wir sind stolz darauf, damit auch neue, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen, um vollelektrische SUVs 'Made in the USA' in einem Werk zu bauen, das seit 25 Jahren fester Bestandteil unserer Produktionsfamilie ist", erklärte Mercedes-Chef Ola Källenius. Das Batteriewerk, das 600 Mitarbeiter beschäftigen wird, ist eines von neun weltweit. In Deutschland gibt es fünf Fabriken, dazu kommen die Werke in Jawor/Polen, Peking und Bangkok. In Bibb County errichtet Mercedes-Benz mit dem Envision AESC aus Japan eine Zellfertigung. "Mit dieser Partnerschaft sichern wir uns die nötigen Kapazitäten in den kommenden Jahren, die wir für die nächsten Generationen unserer in den USA gebauten Mercedes-EQ-Fahrzeuge benötigen werden.", erklärte der Autobauer. Er will insgesamt acht Batteriezellfabriken mit Partnerunternehmen aufbauen. Eine davon soll mit Stellantis und Total am Standort des Opel-Motorenwerkes in Kaiserslautern entstehen. Vier soll es in Europa geben, drei in Asien und eine in den USA.

Die Weltpremiere des Luxus-SUV EQS mit bis zu sieben Sitzplätzen ist für 19. April angekündigt. Es ist das erste batterieelektrische Modell des Werkes in Tuscaloosa, in dem rund 4500 Beschäftigte bislang die Verbrennermodelle GLE und GLS in mehreren Varianten bauen. Wie an anderen Standorten produziert Mercedes Verbrenner- und Elektroautos in einer Fabrik zugleich.