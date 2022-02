Mercedes-Benz Group hebt die Dividende kräftig an

Der deutsche Automobilkonzern Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) will die Dividende von 1,35 Euro auf 5,00 Euro je Aktie erhöhen, wovon circa 0,70 Euro den Anteil der Dividende von Daimler Truck & Buses ausmacht, da die Daimler Truck Holding AG keine separate Dividende in 2021 an die Aktionäre auszahlen wird. Eine Dividende von 4,30 Euro sei der zukünftige Referenzwert für die Mercedes-Benz Group. Die nächste Hauptversammlung findet am 29. April 2022 statt.

Der DAX-Konzern präsentierte am Donnerstag seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021. Der Umsatz der Mercedes-Benz Group lag bei 168 Mrd. Euro (2020: 154,3 Mrd. Euro). Der Anteil aus fortgeführten Aktivitäten betrug 133,9 Mrd. Euro (2020: 121,8 Mrd. Euro). Das Konzern-EBIT lag bei 29,1 Mrd. Euro (2020: 6,6 Mrd. Euro). Der Anteil aus fortgeführten Aktivitäten belief sich auf 16,0 Mrd. Euro (2020: 6,1 Mrd. Euro). Das bereinigte EBIT, welches das zugrundeliegende Geschäft widerspiegelt, betrug 19,2 Mrd. Euro (2020: 8,6 Mrd. Euro). Das Konzernergebnis belief sich auf 23,4 Mrd. Euro (2020: 4,0 Mrd. Euro). Der Anteil aus fortgeführten Aktivitäten lag bei 11,1 Mrd. Euro (2020: 4,0 Mrd. Euro).

Der Umsatz der Mercedes-Benz Group soll sich im Vergleich zum Vorjahreswert aus fortgeführten Aktivitäten im Jahr 2022 voraussichtlich leicht erhöhen, wie weiter berichtet wurde. Auf der Grundlage der erwarteten leichten Umsatzsteigerung wird im Jahr 2022 für die Mercedes-Benz Group mit einem EBIT aus fortgeführten Aktivitäten auf Vorjahresniveau gerechnet.

Die Mercedes-Benz Group AG ist ein Anbieter von Premium- und Luxus-Pkw und Vans und gehört zu den größten Automobilkonzernen der Welt. Zum Unternehmen gehört auch die Mercedes-Benz Mobility AG. Am 1. Februar 2022 erfolgte die Umbenennung der bisherigen Daimler AG in die Mercedes-Benz Group AG.

