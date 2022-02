MERCEDES-BENZ - Heute retten auch die Zahlen nichts

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 68,820 € (XETRA)

Mercedes-Benz erzielt 2021 einen Umsatz von €168 Mrd (VJ: €154,3 Mrd), ein Ebit von €29,07 Mrd (VJ: €6,6 Mrd, Prognose: €21,9 Mrd) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €23,0 Mrd (VJ: €3,63 Mrd). Dividendenvorschlag von €5,0 (VJ: €1,35, Prognose: €4,54 je Aktie).Quelle: Guidants News

In einem Abwärtstrend, der sich zusätzlich politisch auflädt, nutzen solide Zahlen, eine hohe Dividende und der Ausblick auf eine Rendite im Autogeschäft für 2022 von 11,50 - 13,00 % wenig. Und so fällt die Aktie von Mercedes-Benz nach dem Scheitern der Erholung Mitte Februar weiter zurück und erreicht jetzt wieder eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie und den wichtigen Unterstützungsbereich um 67,27 EUR.

Wichtiges Verlaufstief als letzter großer Support

Dieses markante Verlaufstief aus dem Juli 2021 bot bisher Halt, wenn es um die Verteidigung des mittelfristigen Aufwärtstrends ging. Aufgrund der Wucht des aktuellen Einbruchs dürfte es in Kürze erreicht und wie schon im Dezember und Anfang Februar unterschritten werden. Diesmal jedoch nicht nur kurzzeitig, sondern wahrscheinlich nachhaltig. In der Folge dürfte die Aktie bis 64,97 EUR und nach einer leichten Gegenbewegung weiter bis an die nächsttiefere zentrale langfristige Haltemarke bei 60,00 EUR einbrechen.

Erholungschancen erst über 73,00 EUR

Um einen derartigen Verlauf zu verhindern, sollte die Mercedes-Benz-Aktie nicht nur in den kommenden Stunden und Tagen über der Zone von 66,48 bis 67,27 EUR verbleiben. Es bräuchte die komplette Korrektur des heutigen Einbruchs, um wieder für etwas kurstechnische Entspannung zu sorgen. Erst über 73,00 EUR könnte eine größere Erholung in Richtung 76,11 und 77,90 EUR einsetzen.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)