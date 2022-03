MERCEDES-BENZ (Intraday) - Kaufsignal deutet sich an

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 61,640 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz musste in den letzten Monaten starke Verluste hinnehmen. Am 18. November 2021 notierte der Wert noch bei 91,63 EUR. Anschließend fiel der Wert bis 07. März 2022 auf ein Tief bei 54,67 EUR. In dieser Abwärtsbewegung ist die Abspaltung von Daimler Truck enthalten.

Mit dem Tief vom 07. März 2022 fiel die Aktie auf den gebrochenen Abwärtstrend ab März 2015 zurück. Dort startete eine Erholung auf 61,81 EUR.

Nach diesem Hoch konsolidierte der Wert in einem symmetrischen Dreieck. In der aktuellen Handelsstunde kommt es zu einem Ausbruchsversuch aus diesem Dreieck nach oben. Die Oberkante verläuft aktuell bei 61,30 EUR.

Neue Kaufwelle möglich

Etabliert sich die Aktie von Mercedes-Benz über 61,30 EUR, dann ergibt sich ein Fortsetzungssignal für die Erholung der letzten Tage. Die Aktie könnte dann kurzfristig an den EMA 200 (Stundenbasis) bei aktuell 64,84 EUR oder sogar gen 67,27 EUR ansteigen. Sollte der Ausbruchsversuch allerdings misslingen, dann könnte es zu Abgaben bis knapp unter 60 EUR oder sogar an das Tief vom 07. März 2022 kommen.

Fazit: Die Bullen arbeiten gerade an einem Fortsetzungssignal in der Erholung der letzten Tage.

Zusätzlich lesenwert:

US-Ausblick - Nasdaq 100 fälllt auf neues Jahrestief

DAX am Mittag - Die Käufer melden sich intraday zurück

DEUTSCHE BÖRSE - Heute ein Gewinner und morgen?

ICE-kalt kalkuliert statt emotional reagiert: Handeln Sie Aktien, Indizes, Rohstoffe und Co. mit System. Im Trading-Service ICE Revelator zeigt Ihnen Elliott-Wellen-Experte André Tiedje wie. Mehr zum ICE Revelator

Daimler AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)