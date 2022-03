MERCEDES-BENZ - Neuer Rallyversuch

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 64,550 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz befindet sich seit einem Tief bei 54,67 EUR vom 07. März 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 16. März 2022 auf ein Hoch bei 66,08 EUR.

In den letzten Tagen konsolidierte der Wert und näherte sich dabei einem Zwischenhoch vom 10. März 2022 deutlich an. Knapp oberhalb dieses Hochs stabilisierte sich der Wert zuletzt. Heute kommt es zu einem neuen Rallyversuch. Die Aktie durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend seit 16. März. Aktuell läuft ein kleiner Pullback an diesen Trend, der aktuell bei 64,29 EUR liegt. Neben diesem Trend sollte man kurzfristig noch die Unterstützung bei 63,92 EUR im Auge behalten.

Neuer Aufwärtsschub in Kürze?

Solange die Aktie von Mercedes-Benz über 63,92 EUR notiert, besteht die Chance auf eine weiteren kurzfristigen Aufwärtsschub. Dieser könnte die Aktie in Richtung 67,27 EUR führen. Dort liegt ein wichtiger Widerstandsbereich.

Kommt es aber zu einem Rückfall auf Stundenschlusskursbasis unter 63,92 EUR, dann wäre der heutige Rallyversuch gescheitert. Die Aktie könnte dann in Richtung 61,81 EUR abfallen.

Fazit: Die Aktie von Mercedes-Benz arbeitet gerade daran, sich Potenzial für eine neue mehrstündige Trendbewegung zu verschaffen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)