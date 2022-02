Mercedes-Benz startet Selbstständigkeit mit Rekordgewinn

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat durch den Ausnahmezustand des weltweiten Halbleiter-Mangels seine Bilanz auf Hochglanz poliert.

Der erste Jahresabschluss nach der Trennung von der Lkw-Sparte brachte einen Nettogewinn von 23,4 Milliarden Euro, fast sechs Mal so viel wie im Vorjahr. Bereinigt um Neubewertungen im Zuge der Abspaltung der nun eigenständigen Truck-Sparte belief sich der Konzerngewinn auf 14,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz legte um neun Prozent auf 168 Milliarden Euro zu. Als Dividende sollen 5,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden nach 1,35 Euro im Vorjahr.

Die um Sonderfaktoren bereinigte Rendite von Autos und Vans schnellte auf ein Rekordhoch von 12,7 Prozent nach 6,9 Prozent im Vorjahr. Der Mangel an Computerchips ließ die Fahrzeugproduktion im vergangenen Jahr stocken, so dass ein künstlich knappes Angebot auf hohe Nachfrage traf. Mercedes ließ so wie andere Hersteller auch bevorzugt hochpreisige, profitable Modelle vom Band laufen und konnte die üblichen Rabatte drücken.