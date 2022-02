MERCEDES-BENZ - Vorläufige Zahlen beflügeln den Aktienkurs

Mercedes-Benz Group AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 71,040 € (XETRA)

Mercedes-Benz gab heute vorläufige Zahlen bekannt (Siehe: https://news.guidants.com/#!Ticker/Profil/?i=119102). Die Aktie zieht daraufhin an und liegt aktuell mit 1,75 % im Plus. Damit ist sie der größte Gewinner im DAX.

Die Aktie von Mercedes-Benz befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 21,01 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis 18. November 2021 auf ein Hoch bei 91,63 EUR und damit nahe an das Hoch aus dem Jahr 2015 bei 96,07 EUR.

In den letzten Wochen befand sich der Wer in einer Korrektur. Innerhalb dieser kam es wegen der Abspaltung von Daimler Truck zu einem großen Abwärtsgap. Dieses liegt zwischen 85,20 EUR und 76,43 EUR.

Die Aktie fiel am 20. Dezember und am 08. Februar intraday unter die Unterstützung bei 67,27 EUR. Zu einem Tagesschlusskurs darunter kam es aber nicht. Am Mittwoch löste sich die Aktie leicht von dieser Marke. Nach den Zahlen kommt es zu Anschlusskäufen.

Jetzt Rally?

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen macht Hoffnung. Allerdings gibt es noch kein klares mittelfristiges Kaufsignal. Das ergäbe sich erst mit einem Anstieg über 76,43 EUR. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre eine Rally in Richtung 80,40 EUR und 91,63 EUR möglich.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 67,27 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rückfall gen 55 EUR wäre dann zunächst zu erwarten.

Fazit: Die erste Reaktion auf die Zahlen weckt Hoffnungen auf eine Bodenbildung.

Zusätzlich lesenswert:

CARL ZEISS MEDITEC - Nach Zahlen stark unter Druck

ZILLOW - Balsam für die geschundene Bullenseele

RWE - Gelingt die Trendfortsetzung?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Mercedes-Benz

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)