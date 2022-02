Mercedes strebt Lizenz für automatisiertes Fahren in USA an

Frankfurt (Reuters) - Nach grünem Licht in Deutschland will Mercedes-Benz als erster Autobauer auch in den USA in diesem Jahr hochautomatisiertes Fahren einführen.

"Das Ziel ist, die Technologie in diesem Jahr dort ausrollen zu können", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius am Donnerstag. Die Diskussionen mit den Behörden liefen noch. Er sei zuversichtlich, dass die noch offenen Fragen gelöst werden könnten. Auch in China sei der Autobauer über die Technik, die dem Fahrer ein zeitweises Loslassen des Lenkrads ermöglicht, im Gespräch mit Behörden. Mercedes-Benz hatte als erster Autobauer weltweit Ende letzten Jahres vom Kraftfahrt-Bundesamt eine Typgenehmigung für die dritte von fünf Automatisierungsstufen erhalten.