Mercedes-Teamchef zu Vettel: Priorität haben Hamilton und Bottas

SPIELBERG (dpa-AFX) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Sebastian Vettel wenig Hoffnungen auf ein Cockpit im Silberpfeil für die kommende Saison gemacht. Der Österreicher verwies am Freitag in einer Fragerunde vor dem Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg erneut auf eine Vertrauensbasis mit den aktuellen Stammpiloten Lewis Hamilton (35) und Valtteri Bottas (30), die für Mercedes "sehr viel bedeutet". Mit beiden Fahrern sei man in Gesprächen über eine Verlängerung ihrer am Saisonende auslaufenden Verträge. "Wir werden bald die nächsten Schritte machen", sagte Wolff.

Es gebe in dieser Frage aber "keine Dringlichkeit. Zur richtigen Zeit werden wir es verkünden", fügte der 48-Jährige hinzu. Zuvor hatte Vettel (33), der Ferrari zum Saisonende verlassen muss, Mercedes bei RTL als "eine Option" für das nächste Jahr genannt. Wolff sagte dazu dem BBC-Radio: "Er ist ein toller Junge und wir dürfen ihn nicht ausschließen. Aber Lewis und Valtteri sind unsere Priorität und wir hoffen sehr, ihre Verträge zu verlängern."/hc/DP/zb