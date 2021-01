Merck beendet klinische Studie für Krebsmittel

Düsseldorf (Reuters) - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck bricht eine klinische Studie zu dem Krebs-Medikament bintrafusp alfa ab.

Basis dafür sei die Empfehlung eines unabhängigen Komitees (Independent Data Monitoring Committee), teilte Merck am Mittwoch mit. Bintrafusp alfa, einer der Hoffnungsträger von Merck, befinde sich derzeit in der klinischen Prüfung und sei weltweit noch in keiner Indikation zugelassen. Merck-Aktien gaben deutlich nach.