MERCK & Co - Freudensprung nach Zahlen wird direkt abverkauft

Merck & Co. Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 USD die Analystenschätzungen von 1,43 USD. Der Umsatz liegt mit 12,6 Mrd. USD über den Erwartungen von 12,17 Mrd. USD. Das Management hebt den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an und sieht nun einen Gewinn je Aktie von 5,91 USD bis 6,01 USD (bisher: 5,63 USD bis 5,78 USD).

Quelle: Guidants News

Diese Zahlen veröffentlichte das Unternehmen gestern vorbörslich. Zunächst reagierte die Aktie auf diese Zahlen positiv und kletterte auf 80,23 USD. Im Handelsverkauf kam aber Verkaufsdruck auf. Die Aktie drehte ins Minus, fiel auf einen Schlusskurs bei 77,99 USD zurück und gab letztlich 1,08 % ab.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Im Dezember 2019 markierte der Wert ein Hoch bei 92,46 EUR. Nach diesem Hoch geriet er deutlich unter Druck und fiel bis 23. März 2020 auf ein Tief bei 65,25 USD. Dort startete eine Erholung. Anfang September attackierte die Aktie ihren Abwärtstrend seit Dezember 2019. Zwar notierte sie kurzzeitig darüber, fiel aber zügig wieder darunter zurück. Seitdem dominieren die Bären wieder. Im gestrigen Handel fiel der Aktienkurs sogar knapp auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit September zurück.

Bären trotz guter Zahlen zunächst im Vorteil

Das Chartbild der Aktie von Merck & Co. Macht auf kurzfristige Sicht einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu weiteren Kursverlusten in Richtung 73,57 USD oder sogar knapp unter 70 USD kommen. Ein erstes kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einem Anstieg über 80,62 USD. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre Platz für eine Aufwärtsbewegung bis an den Abwärtstrend seit Dezember 2019 bei aktuell ca. 85,50 USD.

Zusätzlich lesenswert:

MERCK KGaA zieht durch

Merck & Co. - Chart

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)