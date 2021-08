Merck hebt Jahresprognose erneut an

Zürich (Reuters) - Der Merck-Konzern erhöht nach einem starken zweiten Quartal erneut seine Jahresprognose.

Der Umsatz dürfte 2021 auf 18,8 bis 19,7 Milliarden Euro klettern, wie der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern am Donnerstag mitteilte. Zuletzt wurden 18,5 bis 19,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, vergangenes Jahr waren es 17,5 Milliarden gewesen. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) soll auf 5,6 bis sechs (bisher: 5,4 bis 5,8) Milliarden Euro steigen. Der Gewinn je Aktie wird zwischen 7,80 und 8,50 Euro erwartet. "In allen Geschäftsbereichen ist es uns gelungen, für beschleunigtes, effizientes Wachstum zu mobilisieren", erklärte Vorstandchefin Belen Garijo.

Im kommenden Jahr dürfte der Unternehmensbereich Healthcare durch neue Produkte in der Entwicklungspipeline Umsatzerlöse zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro und damit weniger als die bislang in Aussicht gestellten zwei Milliarden Euro erzielen. Für den Unternehmensbereich Life Science rechnet Merck auch 2022 mit signifikanten pandemiebedingten Umsätzen. Im Process-Solutions-Geschäft wird mit mindestens 700 Millionen Euro Umsatzbeitrag gerechnet satt der zuletzt erwarteten 500 Millionen. Und in der Sparte Electronics rechnet das Unternehmen wegen der weiterhin starken Entwicklung des Halbleitermarkts damit, dass die positiven Marktsignale auch mittelfristig anhalten werden.

Im zweiten Quartal stiegen die Verkaufserlöse im Vergleich zum pandemiebedingt schwächeren Vorjahresquartal um 18,2 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda schnellte um 46,7 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro hoch.