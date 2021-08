MERCK KGaA - Aktie kennt kein Halten

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 191,950 € (XETRA)

Am 22. Juli hatte in einer Analyse MERCK KGaA - Potenzieller Kaufbereich naht auf einem Niveau von 167,30 EUR auf eine Tradingchance in der Aktie von Merck KGaA hingewiesen. Das Ziel lag bei 183,00-184,00 EUR. Tatsächlich schoss die Aktie bis 06. August auf ein Rekordhoch bei 189,80 EUR nach oben, übertraf also das Ziel deutlich.

Anschließend kam es zu einem kurzen, aber scharfen Rücksetzer. Dieser dauerte nur einen Tag und führte zu einem Tief bei 180,20 EUR. Seitdem legt der Aktienkurs bereits wieder zu. Gestern brach der Wert auf ein neues Allzeithoch aus. Heute behauptet er sich darüber. Damit kommt es zu einem Fortsetzungssignal in der Aufwärtsbewegung der letzten Woche und Monate.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der Aktie von Merck KGaA macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter zulegen. Ein Anstieg bis ca. 205,37 EUR erscheint möglich. Falls es zu einer Ausdehnung kommt, wären sogar Kurse um 222,63 EUR erreichbar. Ein Rückfall unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 180,20 EUR wäre allerdings ein klarer Rückschlag für die Bullen. Ein solcher Rückfall würde auf Abgaben in Richtung 170,00 EUR hindeuten.

Fazit: Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch von gestern ergab sich neues Rallypotenzial

