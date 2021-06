MERCK KGaA - Aktie vor hoher Hürde

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 146,750 € (XETRA)

Nach einer starken Aufwärtsbewegung markierte die Aktie der Merck KGaA am 14. Januar 2021 ein hoch bei 149,95 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert trotz eines neues Allzeithoch bei 150,10 EUR am 19. April in einer Konsolidierung.

Am 20. Mai 2021 gelang der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend ab 19. April. Sowohl am 26. Mai als auch gestern nähert sich die Aktie stark dem Widerstandsbereich zwischen 149,95 und 150,10 EUR an. In beiden Fällen kam es im Tagesverlauf zu Verkäufen.

Analysten erwarten für dieses Jahr einen Gewinn von 6,88 EUR je Aktie und für das nächste Jahr einen Anstieg auf 7,60 EUR. Damit ergibt sich bei einem gestrigen Schlusskurs von 146,75 EUR ein 2022er KGV von 19,31. Dieses KGV liegt in etwa im historischen Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Das KGV schwankte in der Vergangenheit stark um diesen Durchschnitt. Die Dividendenrendite soll im Jahr 2022 bei 1,07 % liegen. Das ist nahe an historischen Tiefs (0,95 %).

Was wäre möglich, wenn ...?

Gelingt der Aktie der Merck KGaA ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 149,95-150,10 EUR, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte eine weitere Rally in Richtung 177,61 EUR einleiten. Sollte der Wert aber unter 144,20 EUR und damit unter das Tief vom Freitag abfallen, wäre mit einem Rückfall in Richtung 135,10 EUR zu rechnen. Die Fundamentaldaten sprechen nicht unbedingt für einen Ausbruch nach oben, stehen ihm aber auch nicht wirklich im Weg.

