MERCK KGaA - Aktie weiterhin im Rallymodus

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 222,900 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 06. September 2021 auf ein Allzeithoch bei 207,90 EUR.

Nach einer kurzen Konsolidierung gelang am 02. November der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Am 05. November musste der Wert einen Rückschlag hinnehmen Dieser wurde aber auf der Unterstützungszone zwischen 202,00 und 200,50 EUR bereits wieder aufgefangen. In den letzten Tagen erholte sich die Aktie von diesem Rückschlag. Gestern kam es zu einem neuen Allzeithoch. Auch heute markiert sie ein neues Rekordhoch, setzt also den Anstieg direkt fort.

Bullen kennen keine Gnade

Das Chartbild der Aktie von Merck KGaA ist unverändert bullisch. Die neuen Allzeithochs gestern und heute deuten klar darauf hin. Ein kleines Zwischenziel liegt bei 226,81 EUR. Ein langfristiges Ziel liegt bei 274,24 USD.

Auf der Unterseite gilt es weiterhin die Unterstützungszone um 202,00-200,50 EUR im Auge zu behalten. Ein Bruch dieser Zone würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis ca. 181,70 EUR andeuten.

Fazit: Die Bullen sind am Drücker und das kann noch eine ganze Weile andauern.

Zusätzlich lesenswert:

RWE - Kommt der versöhnliche Jahresabschluss?

APPLIED MATERIALS - Zahlen und Ausblick enttäuschen

HELLOFRESH - Die Quartalszahlen waren die Rettung

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Merck KGaA

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)