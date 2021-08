MERCK KGaA - Ansätze einer Konsolidierung

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 201,300 € (XETRA)

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kam es zuletzt zu einem starken Run.

Am 06. Juli durchbrach die Aktie eine obere Trendbegrenzung, welche seit November 2018 bestand hatte. Dieser Ausbruch, der auf einem Niveau von 163,48 EUR erfolgte, löste eine sehr steile aus, die am Montag zum aktuellen Allzeithoch bei 207,60 EUR führte. Vor diesem Hoch gab es 10 weiße Tageskerzen in Folge. Seit Montag gibt der Aktienkurs leicht nach.

Kurzfristig abwärts

Die Aktie der Merck KGaA befindet sich seit Montag in einer Konsolidierung. Diese Konsolidierung könnte einige Tage andauern und zu Abgaben bis ca. 190,84-189,80 EUR führen. Anschließend könnte der Wert aber zu einer weiteren Rally in Richtung 222 EUR ansetzen.

Ein stabiler Rückfall unter 189,80 EUR wäre ein deutliches Anzeichen dafür, dass es zu einer größeren Korrekturbewegung kommt. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 174,70 EUR oder sogar ca. 170 EUR führen.

